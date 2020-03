Hinweise der Stadtverwaltung

Lauda-Königshofen.Anlässlich der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 15. März, wird um 18 Uhr die öffentliche Auszählung der Ergebnisse in den Wahllokalen erfolgen. Im Anschluss wird das vorläufige Gesamtergebnis im großen Sitzungssaal des Rathauses in Lauda durch Bürgermeister Thomas Maertens bekanntgegeben.

Am Samstag, 14. März, ist das Bürgerbüro von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 09343/501-5323 erreichbar. Für die Briefwahl ist es unbedingt erforderlich, dass die Wahlbriefe bis zum Wahlsonntag, 15. März, 18 Uhr bei der Stadt Lauda-Königshofen im Rathaus in Lauda, Marktplatz 1, eingehen.

Für die Wahl stehen in den Wahllokalen desinfizierte Stifte zu Verfügung. Wähler können auch eigene Stifte mitbringen und für die Wahl benutzen.

