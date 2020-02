Hinweis für Briefwähler

Lauda-Königshofen.Die Wahlbenachrichtigungen für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 15. März, werden ab dieser Woche an alle Wahlberechtigten aus Lauda-Königshofen verschickt.

Es besteht nun die Möglichkeit, die Unterlagen zur Briefwahl zu beantragen.

Wer im Falle eines eventuell erforderlichen zweitens Wahlgangs am Sonntag, 29. März, ebenfalls per Briefwahl teilnehmen will, sollte an der entsprechenden Stelle auf dem Wahlbenachrichtigungsschein einen Haken setzen.

Auch bei Briefwahlanträgen per E-Mail oder Fax sollte der Stadtverwaltung unbedingt mitgeteilt werden, ob man bei einem zweiten Wahlgang ebenfalls per Briefwahl teilnehmen möchte. stv

