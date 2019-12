Himmlische Weihnachten

Lauda.Der Weihnachtszeit voraus sind die Christen in Aktion in Lauda. Bereits am Abend des vierten Advents, dem 22. Dezember, trifft sich die evangelische Freikirche ein zu ihrem Weihnachtsgottesdienst mit dem Titel „Touch the Sky. Wenn der Himmel die Erde berührt“. Beginn ist um 17 Uhr mit einem besinnlichen Hoffest; bei Punsch und selbstgebackenen Weihnachtsleckereien am Lagerfeuer ist Zeit für geselliges Miteinander. Um 18 Uhr schließt sich der Weihnachtsgottesdienst an – hier treffen vertraute Elemente auf moderne Kirchenlieder und eine lebensnahe Predigt.

„Wir lieben Weihnachten und wir lieben es noch mehr, Weihnachten mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen zu feiern. So wie Gott für alle Menschen in diese Welt gekommen ist, so heißen auch wir jeden herzlich willkommen“, so Michael Steinkamp, Pastor der evangelischen Freikirche.

