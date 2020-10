Hervorragende Qualität, geringere Menge

Lauda-Königshofen.Noch ist erst die Hälfte der Trauben in den Weinbergen gelesen. Es hängt noch viel an den Stöcken. Aber die Freude überwiegt bei Karlheinz Sack. Der Bereichsvorsitzende des Badischen Weinbauverbands in Tauberfranken spricht von „einer hervorragenden Qualität bei unterdurchschnittlichen Mengen“. Früher als gewöhnlich, bereits Anfang September, wurde mit der Lese in den Rebflächen

...