Herren 65 grüßen als Aufsteiger

Lauda.Es ist geschafft, ungeschlagen sind die Herren 65 des TC RW Lauda als Tabellenführer aufgestiegen in die 2. Bezirksliga.

Bei ihrem Start als Spielgemeinschaft TC Lauda, DJK Unterbalbach und TC Gerlachsheim haben die Tennissenioren aus dem mittleren Taubertal die Medenrunde 2019 in der 1. Bezirksklasse verlustpunktfrei beendet.

Nach einem gelungenen Einstand in Sandhausen 6:3, gab es in Lauda eine knappe Entscheidung mit 5:4 gegen die TG Käfertal – und das Team war erstmals Tabellenführer.

In Pfaffengrund wurde die Spitzenposition eindrucksvoll durch ein 7:2 gefestigt. Bei hochsommerlichen Temperaturen traf man in Plankstadt auf den erwartet schweren Gegner, der nach langem Kampf mit 5:4 bezwungen wurde. Beendet wurde die Medenrunde in Lauda. Mit einem Kantersieg von 9:0 wurde der Gegner aus Sinsheim/Düren zurück in den Kraichgau geschickt. dido

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019