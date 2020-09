„Helfer für viele Suchende“

Freiburg/Lauda.„Sie suchen den Herrn nicht allein, sondern mit den vielen, die ihnen zur Seite gestellt sind“, sagte Erzbischof Stephan Burger am Sonntag. In einem feierlichen Gottesdienst im Freiburger Münster hat er drei Diakone, darunter Tobias Herzog (Pfarrei St. Jakobus in Lauda) zu Priestern geweiht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der ursprünglich geplante Termin der Priesterweihe vom Mai verschoben.

In seiner Predigt unterstrich der Freiburger Erzbischof, dass Corona erfahrbar mache, dass „wir unser Leben nicht im Griff haben, sondern von Ereignissen und Faktoren mitbestimmt sind, die sich der eigenen Verfügbarkeit entziehen“. Umso wichtiger sei es, „den Herrn zu suchen“.

Dabei werde die Suche auch ständig davon begleitet sein, sich selbst immer wieder auch zu hinterfragen, sich korrigieren zu lassen. Der Erzbischof betonte: „Sie werden für viele Suchende Helfer sein können, weil sie in der Beziehung zu Christus selbst Suchende bleiben.“

Erzbischof Burger ermutigte die Weihekandidaten dazu, sich in ihrer Arbeit unterstützen zu lassen: „Sie dürfen sich bei ihrem priesterlichen Dienst und ihrer Arbeit auch helfen lassen, dürfen delegieren, dürfen auf den Sachverstand und die Urteilskraft vieler engagierter Laien vertrauen. Und mit diesem realistischen Blick leben und sind sie Seelsorger bei aller Verantwortung als Priester für ihre Gemeinde.“ Es sei wichtig, gemeinsam mit den Gläubigen die Gemeinschaft Kirche zu verwirklichen. Die neugeweihten Priester sind dabei „im Auftrag Christi unterwegs“, betonte Burger. pef

