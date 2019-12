Heimat- und Kulturverein an vorderster Stelle mit geprägt

Königshofen/Tauberbischofsheim.In fast vier Jahrzehnten lediglich zwei Persönlichkeiten an der Spitze: Mit dieser Konstellation trumpft der 1980 gegründete Heimat- und Kulturverein Phönix Königshofen auf. Während bereits seit 1995 bis heute Agnes Haas die Geschicke des Zusammenschlusses lenkt, amtierte von Anfang an bis zur Übergabe der Leitungsfunktion nach 15 Jahren ein Mann, der die Vereinigung in der Aufbauphase stark mitprägte: Heinzpeter Vetter. Den 90. Geburtstag des ehemaligen Weingut-Besitzers nutzten nun die zwei führenden Köpfe von Phönix, um den früheren Vorsitzenden in einer Gratulationsrunde gebührend zu würdigen.

Inzwischen wohnhaft im Adam-Rauscher-Haus in Tauberbischofsheim, erinnerten die HKV-Vorsitzende Agnes Haas und Vorstandsmitglied Werner Keppner den noch agilen Jubilar bei ihrem Besuch zuerst an den einstigen Abgeordneten des Badischen Landtages, den gebürtigen Königshöfer Hans Anton Sack, der entscheidend mit den Weg zum damals in Lauda installierten Staatlichen Rebgut bereitete, eingerichtet als Lehr- und Versuchsanstalt. Damit spannte man den Bogen zum Lebenslauf von Heinzpeter Vetter, der – geboren am 1. Dezember 1929 – mit zwei Schwestern unterhalb der Lage Altenberg aufwuchs, fungierte doch sein Vater Heinrich als erster Verwalter dieser lange im Bereich Weinbau zukunftsweisende Akzente setzenden Einrichtung.

Heinzpeter Vetter, der nach der Laudaer Volksschule daraufhin auf das Deutschorden-Gymnasium in Bad Mergentheim überwechselte, um dann das Abitur allerdings in Stuttgart abzulegen, schloss danach in der Landeshauptstadt und in Freiburg das Studium der Nationalökonomie erfolgreich ab. Nach Abstechern zu Handel und Restaurant, absolvierte er noch eine Ausbildung als Winzer, bevor er mit den Rebhängen seines Vaters und der Mutter Elisabeth (Eck) in Beckstein ab Ende der 50er-Jahre das Weingut Vetter im Walterstal betrieb, seit 1994 in Händen der Familie Hubert und Renate Benz.

Verheiratet ab 1955 mit Ingrid (Lindgens), die 2008 starb, gingen aus der Ehe die Kinder Heike und Jürgen hervor, die mit ihrem jeweiligen Partner und den sechs Enkeln dem nunmehr 90-Jährigen ihre Aufwartung machten, wie auch die beiden Vertreter des HKV. Laut Agnes Haas und Werner Keppner habe Heinzpeter Vetter im Verlauf seiner Amtszeit über 15 Jahre nicht nur die aus der 741/42er-Schenkungsurkunde von Karlman und Pippin begründete Zusammenarbeit zwischen Tauberkönigshofen, Gaukönigshofen und Bad Königshofen ausgebaut und gepflegt, sondern auch weitere wichtige Projekte vorangetrieben.

Hervorzuheben sei hier unter anderem die Herausgabe des Buches „1530 bis 1980: 450 Jahre seit der Wiederverleihung der Königshöfer Markt- und Messerechte“, hieß es, um damit überzuleiten zur ersten öffentlichen Vereinsausstellung 1982, eine seitdem bis heute ununterbrochene jährliche Reihe in der Rathaus-Etage.

Aus einer dieser Präsentationen resultiere auch die Benennung des evangelischen Gemeindezentrums in Königshofen als Nikolaus-Höniger-Haus, so die Aussage, ehe sich die zusätzlichen Ausführungen beispielsweise um das bald ins Programm aufgenommene Zentessen, bezogen auf den ziemlich geschlossenen Gerichtsbezirk von 24 Ortschaften und Gemeinden, den seither regelmäßigen Auftritt der Zentreiter oder ebenso die damals ins Leben gerufene mittlerweile Tradition des Festgottesdienstes am ersten Messesonntag in der Tauber-Franken-Halle drehten.

Noch viele spezielle Episoden aus der intensiven Phase des Heimat- und Kulturvereines Phönix 1980 beschäftigten schließlich den illustren Kreis rund um den 90-Jährigen im Tauberbischofsheimer Seniorenheim, bevor Heinzpeter Vetter bekannte, dass er zwar seit vier Jahren keinen Wein mehr trinke, aber: „Golf spiele ich immer noch, und auch die Jagd lass’ ich mir nicht nehmen.“ bix

