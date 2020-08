Heilige Messe im alpenländischen Stil

Oberbalbach.Der Festgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt fand unter freiem Himmel im Pfarrhof Oberbalbach statt. In bereits bewährter Weise wurden dort die Sitzmöglichkeiten im erforderlichen Abstand aufgestellt und der Zugang vorbereitet.

Im gut gefüllten Pfarrhof eröffneten die Alphornbläser den Festgottesdienst und begleiteten den Einzug des Altardienstes in alpenländischen Stil.

Weitere Lieder umrahmten die Musiker der Musik- und Feuerwehrkapelle. Pfarrer Ralph Walterspacher begrüßte die Gläubigen und freute sich, wieder im Pfarrhof einen Gottesdienst zelebrieren zu dürfen.

In seiner Festpredigt spannte er den Bogen von den Umständen, in denen Menschen heute in Afrika und bei uns leben müssen und denen, in den Maria lebte. Doch entscheidend seien nicht die Umstände sondern der Glaube, der Maria zum Ziel des Lebens geführt hat.

Die Gabenbereitung begleiteten die Alphornbläser aus dem höher liegenden Pfarrgarten und sorgten so für den würdigen Rahmen an diesem lauen Abend. Im Anschluss weihte der Zelebrant die mitgebrachten Kräuterbüschel.

In seinen Schlussworten bedankte sich Pfarrer Walterspacher bei allen Beteiligten, die sich in der Vorbereitung und der Durchführung des Festgottesdienstes einbrachten und so zu diesem schönen Gottesdienst unter freiem Himmel beitrugen.

Im Anschluss unterhielten die Alphornbläser die Anwesenden noch mit Melodien aus ihren Alphörnern.

