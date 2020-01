Heidi Friedrich und Birgit Süß kommen

Lauda.Birgit Süß und Heidi Friedrich präsentieren am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr ihren Jahresrückblick auf 2019 im Rebgut-Keller in Lauda. Heidi Friedrich und Birgit Süß feiern Jubiläum: Zehn Jahre „Inventur“, und die Welt hat sich in diesen Jahren nicht vorgenommen, eine bessere zu werden. Mit ihrer energiegeladenen Show lassen die beiden Kabarettistinnen das Jahr 2019 Revue passieren und man wird sich wundern, dass es auch im vergangenen Jahr sogar etwas zu lachen gab. Mit ihren komödiantischen Jahresrückblicken inklusive herzergreifenden Melodien und aberwitzigen Tanzeinlagen begeistern Heidi Friedrich und Birgit Süß seit Jahren.

