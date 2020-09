Hauptmann Anton Pravetz übernimmt

Lauda.Nach rund drei Jahren endet für Hauptmann Sebastian Hopf die Dienstzeit im Main-Tauber-Kreis. Er führte den in der Radarstellung Lauda beheimateten und dem Einsatzführungsbereich 2 in Erndtebrück unterstellten Sensorzug I. Im kleinen, aber dennoch feierlichen Rahmen übergab der Chef der Einsatzunterstützungsstaffel 22, Oberstleutnant Ralf Edelmann, die Führung des dort eingesetzten militärischen und zivilen Personals von Hauptmann Sebastian Hopf an Hauptmann Anton.

Der Sensorzug I ist neben der Radar- und Funkstellungen in Lauda auch für die Führung von vier weiteren Radarstellungen verantwortlich. So ist es nicht verwunderlich, dass Oberstleutnant Edelmann bei der Übergabe die große Bedeutung der Position des Sensorzugführers hervorhob. Um seiner Tätigkeit gerecht zu werden, ist Hopf viel unterwegs. Militärisch korrekt redet man hier von einer „enormen Dislozierung“. Das bedeutet, dass die zehn unterstellten Abgesetzten Technischen Züge des Einsatzführungsbereich 2 flächendeckend über Deutschland verteilt sind. Unter Verantwortung des Sensorzugs I in Lauda stehen fünf von ihnen. Damit gehören zum Sensorzug I beinahe alle militärischen Radar- und Funkstellung im Süden der Bundesrepublik an.

Hauptmann Hopf gab einen Überblick über seine Zeit als Sensorzugführer und würdigte zum Schluss alle, die ihn in den letzten Jahren begleitet, beraten und unterstützt haben. „Ohne die aktive Mitarbeit aller Sensorzugangehörigen würde der Sensorzug I heute nicht so gut dastehen“, betonte Hopf. Zugleich forderte er seine Truppe dazu auf, diesen Weg konsequent, zuversichtlich und gemeinsam weiterzugehen.

Der neue Sensorzugführer, Hauptmann Anton Pravetz, war in den vergangenen Monaten bereits als Technischer Offizier in Lauda tätig und verschaffte sich ein Bild von seinem zukünftigen Dienstposten als Sensorzugführer. „Ich fühle mich bereits im Taubertal heimisch und freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen“, so der gebürtige Frankfurter. lau/hei

