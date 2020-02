Harmonisches Miteinander fördern

Das harmonische Miteinander zwischen Mensch und Hund will die Stadtverwaltung mit einer Informationsbroschüre fördern.

Lauda-Königshofen. Der Hund gilt gemeinhin als der beste Freund des Menschen. Denn Hunde sind treue Begleiter und bereiten ihren Besitzern im Alltag viel Freude. Damit ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch und Vierbeiner gelingt, ist es wichtig, diverse Regeln einzuhalten. In einer neuen Informationskampagne stellt die Stadt Lauda-Königshofen Tipps und Pflichten für Hundehalter vor. Sie sollen für einen verantwortungsbewussten Umgang sensibilisieren.

Andreas Buchmann ist Leiter des Fachbereichs 3 (Öffentliche Sicherheit, Standesamt, Tourismus, Kultur, Messe) bei der Stadt Lauda-Königshofen und selbst Hundehalter. Er teilt mit: „Das verantwortungsvolle Miteinander von Bürgern, Hundehaltern und Tieren setzt bestimmte Verhaltensregeln voraus. Wir wollen mit einer neuen Informationskampagne für mehr Verständnis untereinander werben und freuen uns, wenn jeder hierzu seinen Beitrag leistet“.

So sind sich Hundehalter oft unsicher, in welchen Bereichen ein Hund an die Leine muss. Dabei gilt: Die Leinpflicht besteht innerhalb bebauter Ortsbereiche auf öffentlichen Straßen und Gehwegen. Auch außerhalb des bebauten Bereichs dürfen sie Ihren Hund nur dann frei laufen lassen, wenn sie durch Zuruf auf das Tier einwirken können. Die Stadtverwaltung appelliert, den Hund gegebenenfalls anzuleinen, wenn dem Hundehalter andere Menschen begegnen. Dies gilt insbesondere bei Kindern, Joggern, Radfahrern oder Menschen, die Tiere mitführen.

Im Wald dürfen Hundehalter das Tier nur dann frei laufen lassen, wenn es zuverlässig gehorcht. Ansonsten sind Hunde an der Leine zu führen. Vierbeiner, die erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können, müssen in jedem Fall angeleint bleiben. Generell nicht erwünscht sind Hunde auf Kinderspielplätzen, Privatwegen und Flächen, die durch den Grundstückseigentümer gesperrt sind. Auch landwirtschaftliche Flächen während der Nutzzeit und gesperrte Forstkulturen oder Forstpflanzgärten sind für Vierbeiner tabu.

Auf Gehwegen, Straßen, ausgewiesenen Wanderwegen, Grün- und Erholungsanlagen und auf Flächen, die der Freizeitgestaltung und der Sportausübung dienen, gilt eine gesonderte Rücksichtnahme. Hier darf der Hund sein Geschäft auf keinen Fall verrichten. Wird dort dennoch einmal Hundekot abgelegt, ist dieser von Herrchen oder Frauchen unverzüglich zu beseitigen. Gesondert seien landwirtschaftlich genutzte Flächen erwähnt. Weil dort häufig Futtermittel angebaut werden, die aufgrund von Gesundheitsaspekten bestimmten Auflagen unterliegen, gilt dort besondere Achtsamkeit.

Hundekot beseitigen

Was ist zu tun, wenn es doch passiert? Verrichtet ein Hund sein „großes Geschäft“ versehentlich doch auf öffentlichen Flächen, stellt dies für alle Bürger ein großes Ärgernis dar. Auch Hundekot in privaten oder öffentlichen Grünflächen sowie auf Äckern ruft häufig völlig zurecht den Unmut der Bevölkerung hervor. Hier wird vor allem auf die Rücksicht der Hundehalter appelliert, beim Gassigehen darauf zu achten, wo die Tiere ihre Haufen hinterlassen.

Denn wer die Hinterlassenschaften seines Tieres nicht beseitigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden kann. Alle Hundehalter sind zur unmittelbaren Entfernung von Hundekot verpflichtet.

Zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Hundekot gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen hat die Stadt Lauda-Königshofen an zahlreichen Standorten praktische „Hundetoiletten“ installiert. Sie erlauben die Entnahme eines kleinen Beutels, mit dem man die Hinterlassenschaften der Vierbeiner schnell und hygienisch aufnehmen kann. Die Entsorgung erfolgt dann im integrierten Müllkorb.

Kostenlose Beutel

Des Weiteren empfiehlt es sich, als Hundehalter stets einen Beutel mitzuführen, um Kot im Bedarfsfall aufzunehmen. Die Entsorgung kann dann nach der „Gassitour“ zu Hause im Hausmüll erfolgen. Die entsprechenden Hundekotbeutel gibt es auch im Fachhandel. Zudem bietet die Stadtverwaltung an, solche Tüten kostenlos im Rathaus in Lauda abzuholen. Eine unschöne Situation findet nicht nur Andreas Buchmann von der Stadt, wenn Hundekotbeutel in Gullys gesichtet werden. Den Verursachern sei möglicherweise nicht bewusst, dass dadurch bei zunehmender Verstopfung ein ungehinderter Wasserabfluss bei Starkregen verhindert werde. Auch die Sedimentbildung sei ein vermeidbarer Nebeneffekt. „So entstehen nicht nur Beeinträchtigungen des Stadtbildes, sondern auch hohe Entsorgungskosten – ganz zu schweigen von Gefahren für Menschen und Umwelt.“ Nun sei jeder Einzelne gefordert, im Sinne eines harmonischen Zusammenlebens auf eine ordnungsgemäße Entsorgung der Hinterlassenschaften der Vierbeiner zu achten. Nur so verhelfe man der Beziehung zwischen Mensch und Tier die Akzeptanz, die ihr gebührt, findet Buchmann. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020