Happy End nach vielen Wirrungen

Über eine gute und positive Resonanz freuten sich die Verantwortlichen am Wochenende bei den beiden Aufführungen des „Bälmer Theaters“ in Unterbalbach.

Unterbalbach. Auf dem Programm stand die lustige Dreiakter-Komödie „Drei Mieter und ein Entführungsfall“ von Heinz-Jürgen Köhler, Autor, Schauspielakteur Theatergruppenobmann aus Wernigerode.

In die Jahre gekommen

Oma Berta Schusselbrecht (Anita Schönleber) ist zwar schon in die Jahre gekommen und ein wenig schwerhörig, aber ansonsten ist sie geistig und körperlich noch rüstig und will sich auf keinen Fall in ein Altersheim abschieben lassen. Frei nach dem Motto, „Alles was Spaß macht, hält auch jung“, macht sie vielmehr, was ihr gefällt. Zum Beispiel nimmt sie kurzerhand den sportlichen Jungpolizisten Robert Kleinlich (Simone Bieber), den skurrilen und etwas verrückten Professor Albert Feinstein (Philipp Hofmann) sowie dessen Praktikantin Monika Lewitzki (Corinna Dörr) bei sich auf. Und zwar sehr zum Leidwesen der neugierigen Nachbarin Olga Grantig (Martina Hofmann), die das schöne Anwesen äußerst gerne für ihre Tochter erworben hätte.

Omas Enkeltochter Gundula Sittig (Brigitte Garreis) ist ebenfalls mit den Veränderungen im Leben ihrer Großmutter nicht sehr glücklich. Das wird auch nicht besser, als sich noch zusätzliche der ominöse (und vermeintliche) Landstreicher Anton Schnorrer (Bernd Kramer) bei Oma Berta einquartiert, die allerdings sehr froh darüber ist, dass endlich mal wieder viel los ist in ihrem großen Haus.

Der Professor und seine Praktikantin erfinden die schier unmöglichsten Dinge, die jedoch fast nie gelingen. Die Gesangsübungen der jungen Praktikantin Monika Lewitzki treiben wiederum den jungen Polizisten fast in den Wahnsinn, so dass es ständig zwischen den beiden zu Reibereien kommt.

Das Chaos erreicht seinen Höhepunkt, als plötzlich eine Entführung den kleinen Ort in Angst und Schrecken versetzt und gleichzeitig ein Baby unbekannter Herkunft in einem Wäschekorb gefunden wird. Eines wird den Bewohnern schnell klar: Der Täter muss einer von ihnen sein. Daher ist plötzlich jeder verdächtig oder wird zum unfreiwilligen Mitwisser. Aber wie so oft, gibt es in dieser turbulenten Komödie nach vielen Irrungen und Wirrungen am Schluss doch noch eine unerwartete Wendung sowie für weitgehend alle ein Happy-End.

Das Theaterspiel in Unterbalbach hat eine alte Tradition, die vor rund zehn Jahren durch die Abteilung „Brauchtumspflege“ der DJK Unterbalbach wiederbelebt wurde. Die Aufführungen wurden seither im Zusammenhang mit dem jährlichen Kärweessen im DJK-Sportheim bei kostenlosem Eintritt durchgeführt. Heuer gab es jedoch eine ganz besondere Premiere: Nach den geradezu überwältigenden Zuschauerzahlen bei den zwei grandiosen Aufführungen des eigens verfassten Historiendramas „Die brennende Burg“ im Juli 2019 anlässlich des großen Jubiläumsfestwochenendes zur 800-Jahr-Feier in Unterbalbach wagte es die Abteilung, nach dem Motto „Kapazität schafft Nachfrage“ die Aufführungen erstmals in der örtlichen Balbachhalle nebst bei moderat erhobenen Eintrittspreisen zu präsentieren.

Das Konzept ging auf und der Erfolg gab den Verantwortlichen recht: Bei der Erstaufführung am Samstagabend waren die mehreren hundert Plätze annähernd komplett gefüllt, am Sonntagnachmittag wurde gleichfalls ein sehr guter Besuch verzeichnet.

Beste Stimmung

Zudem herrschte bei beiden Vorstellungen beste Stimmung. Dafür und für reihenweise Lacher sorgte nicht nur das witzige Komödienwerk und dessen Handlung, die zudem mit einigen Nuancen Lokalkolorit garniert wurde, sondern vor allem auch das mitreißend und temperamentvoll spielfreudige Ensemble, allen voran beispielsweise Anita Schönleber in der Rolle der lebenslustigen Oma Berta oder die wunderbar mimik- und gestenreiche Brigitte Garreis alias Enkelin Gundula Sittig. Ebenfalls sehr hohe Anerkennung gebührt Regisseurin Monika Schumann aus Königshofen, die bereits reichhaltige Theatererfahrungen mitbrachte – unter anderem bei der Studiobühne in Bad Mergentheim – und der im vergangenen Jahr ebenso die Regie bei dem Unterbalbacher Jubiläumsstück „Die brennende Burg“ oblag.

Mit „Drei Mieter und ein Entführungsfall“ präsentierte das „Bälmer Theater“ auch in diesem Jahr wieder eine sehenswerte und sehr kurzweilig unterhaltsame Komödie, bei der es reichlich turbulent und lustig zuging. Einhergehend gab das Ensemble abermals eine Kostprobe, wie viel Spaß und zugleich Qualität Laientheater bieten kann, wie insbesondere auch die kräftigen Schlussovationen des Publikums sowohl bei der Premiere am Samstagabend als auch bei der Zweitaufführung am Sonntagnachmittag belegten.

„Eine hervorragende Leistung und beste Stimmung“, unterstrich Ortsvorsteher Andreas Buchmann nach den Aufführungen in einem Fazit.

„Gerade aktuell war es für viele Besucher eine gelungene und fröhliche Abwechslung und Ablenkung von dem allgemein und fast ständig gegenwärtigen Coronavirus-Thema“, resümierte er darüber hinaus.

Wie Theatergruppensprecher Bernd Kramer berichtete, seien für Frühjahr 2021 bereits erneut Aufführungen einer weiteren Komödie vorgesehen. „Neue Mitspieler aller Altersgruppen sind herzlich willkommen“, betonte er.

