Hans-Joachim Stephan steht jetzt an der Spitze der Behörde

Karlsruhe/Lauda-Königshofen.Finanzministerin Edith Sitzmann hat am Montag Hans-Joachim Stephan offiziell in sein neues Amt als Oberfinanzpräsident eingeführt. Er folgt damit auf Andrea Heck, die nach 13 Jahren bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe in den Ruhestand verabschiedet wurde.

„Die baden-württembergische Steuerverwaltung muss laufend modernisiert und noch digitaler werden. Das ist die Grundlage für ihre Zukunftsfähigkeit“, so Finanzministerin Edith Sitzmann in Karlsruhe. „Andrea Heck ist diese Themen entschlossen und erfolgreich angegangen. Ich bin überzeugt, dass Hans-Joachim Stephan mit seinem breiten Erfahrungsschatz und großen Engagement da nahtlos anknüpfen wird.”

An Herausforderungen werde es Stephan nicht mangeln: „Der Fachkräftemangel ist auch für uns eine knifflige Aufgabe. Wir haben in den vergangenen Jahren viel getan, um den öffentlichen Dienst noch attraktiver zu machen. Mehr Telearbeit, bessere Karrierechancen und mehr Geld für Berufseinsteiger sind dabei wichtige Bausteine. Für Stephan gilt es, Änderungsprozesse aktiv zu gestalten, um die Arbeit fortzuführen”, so die Ministerin. „Andrea Heck hat mit ihrer zupackenden Art vorgemacht, wie schlagkräftig die Finanzverwaltung sein kann.“

Hans-Joachim Stephan sei bereits seit knapp elf Jahren als Abteilungsleiter für Personalthemen in der Oberfinanzdirektion zuständig. Dieses Wissen werde für seine neuen Aufgaben sehr wertvoll sein. Finanzministerin Sitzmann dankte Andrea Heck für ihren jahrzehntelangen Einsatz in der baden-württembergischen Finanzverwaltung. Stephan wünschte sie gutes Gelingen für die anstehenden Aufgaben.

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe ist die Mittelbehörde der baden-württembergischen Finanzverwaltung. Sie ist zuständig für die Dienst- und Fachaufsicht der 65 Finanzämter landesweit sowie der sechs Staatlichen Hochbauämter des Bundesbaus. Daneben wickelt die der Oberfinanzdirektion angeschlossene Landesoberkasse den gesamten Zahlungsverkehr des Landes ab. Die Direktion gliedert sich in vier Abteilungen und zwei Stabsstellen. Neben Karlsruhe gibt es Standorte in Stuttgart und Freiburg. Zum Geschäftsbereich zählen über 17 000 Beschäftigte.

Hans-Joachim Stephan, aufgewachsen in Lauda, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg. Nach seinem Rechtsreferendariat trat er 1985 beim Finanzamt Freiburg-Land in den Dienst der Steuerverwaltung. Nach zwei Jahren wechselte er ans Finanzamt Rottweil und wurde ein Jahr später ständiger Vertreter des Vorstehers beim Finanzamt Oberndorf. Es folgte eine Station als Personalreferent im Ministerium für Finanzen. 1991 unterstützte er den Aufbau der sächsischen Finanzverwaltung als Leiter des Personalreferates im Ministerium und kehrte danach an das baden-württembergische Finanzministerium zurück. In dieser Zeit half er beim Aufbau der Steuerverwaltung in Kroatien und Bulgarien. 1998 wurde er Vorsteher beim Finanzamt Villingen-Schwenningen. 2009 folgte der Wechsel nach Karlsruhe an die Oberfinanzdirektion als Leiter der Abteilung für Organisation, Personal, Haushalt.

