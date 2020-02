Hallensportfest des ETSV

Lauda.Zum 42. Mal veranstaltet die Abteilung Leichtathletik des ETSV Lauda das Schüler-Hallensportfest in der Stadthalle Lauda und eröffnet damit die Wettkampfsaison der Leichtathleten. Beginn ist am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr. Weitere Informationen und der genaue Zeitplan unter www.etsv-lauda-leichtathletik.de. Meldungen können bis Mittwoch, 25. Februar, vorgenommen werden (E-Mail-Meldeadresse: anmeldung-etsv-lauda@gmx.de). Nachmeldungen sind auch noch am Veranstaltungstag bis 10 Uhr möglich. Bild: Jutta Muck

