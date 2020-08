Haaß übernimmt technische Leitung

Der Generationswechsel bei Strabag Rail in Lauda in vollzogen. Thorsten Haaß übernimmt die technische Bereichsleitung.

Lauda. Der Bereich Süd der Strabag Rail in Lauda, von wo aus das gesamte süddeutsche Bahnbaugeschäft des europäischen Baukonzerns gesteuert wird, hat einen Generationswechsel in der Führungsspitze: Claus Göpfrich, der die Laudaer Niederlassung viele Jahre als technischer Leiter erfolgreich geführt hat, geht nach einer Übergangsphase in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an Thorsten Haaß aus Königshofen.

Haaß trat nach dem Studium 1999 seine erste Arbeitsstelle als Bauleiter im traditionsreichen Bahnbauunternehmen Eichholz in Lauda an, das 2006 von Strabag übernommen und später als Strabag Rail weitergeführt wurde. Bahnbauprojekte in ganz Deutschland sind seither Haaß’ Metier, in der Branche gilt er als sehr erfahren. Schon 2009 wurde ihm die Gruppenleitung eines Bahnbau-Teams in Lauda übertragen, das 2018 und 2019 den Preis für die erfolgreichste Abteilung in der gesamten Strabag Rail erringen konnte.

„Die Besetzung von Managementfunktionen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den eigenen Reihen ist ein zentraler Baustein der Konzernstrategie“, erläutert Danko Rupprecht, technischer Direktionsleiter und Geschäftsführer der Strabag Rail. Sein kaufmännischer Kollege Jürgen Wetscheck ergänzt: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Thorsten Haaß die Stelle des technischen Bereichsleiters exzellent nachbesetzt haben. Seine Entwicklung zeigt, dass auch in der heutigen Zeit der Aufstieg in eine Managementfunktion ohne den Wechsel des Unternehmens mit Engagement, Durchhaltevermögen und der Konzentration auf Markt und Mitarbeiter möglich ist.“

Dies gilt auch für Haaß’ Nachfolger in der Gruppenleitung, die ebenfalls aus eigenen Reihen nachbesetzt und Christian Fritzsche übertragen wurde. Wetscheck erklärt: „Fritzsche gehört seit 2009 fest zu unserem Team und hat nach dem Einstieg als Bauleiter die Ausbildung zum Projektleiter in der konzerneigenen Strabag-Akademie durchlaufen. Auch er kann auf eine Vielzahl erfolgreich abgewickelter Bahnbauprojekte zurückblicken.“

Zu den Grundprinzipien des Konzerns gehört laut Wetscheck die Besetzung von Managementfunktionen nach dem Vieraugenprinzip mit je einer technischen und einer kaufmännischen Führungskraft. Thorsten Haaß nimmt seine neue Funktion daher im Schulterschluss mit Stefan Unden wahr, der den Bereich Süd seit April 2016 kaufmännisch leitet. Auch Unden kennt das Unternehmen schon lange, war insgesamt mehr als zehn Jahre bei Eichholz als Abteilungsleiter Logistik und Kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs International tätig, bevor er zwischenzeitlich in Österreich die Geschäftsführung eines Mitbewerbers übernahm.

„Ich habe gerne in einem internationalen Umfeld gearbeitet“, erklärt Stefan Unden. „Nun liegt mein Schwerpunkt in Süddeutschland und die Verbundenheit mit der Region spielt nicht nur für mich persönlich, sondern generell bei Strabag eine wichtige Rolle. Ob die Einweihung des von uns erstellten Bahnsteigs in Reichholzheim, der Spatenstich für die Personenunterführung in Lauda oder unsere aktuelle Baustelle in meinem Heimatort Gamburg – das alles sind für uns absolute Highlights.“

Zeichen stehen auf Wachstum

Thorsten Haaß berichtet über weitere Veränderungen in seiner Einheit. „Neben unserer Bahnbau-Gruppe in München haben wir seit dem 1. Juli eine eigenständige Niederlassung in Regensburg installiert. Wir besetzen damit eine Region, die nicht nur durch den Ausbau der Bahnachse Paris-Wien-Budapest an Bedeutung gewinnt, sondern auch durch viele private Gleisinfrastrukturbetreiber geprägt ist. Und wir sind sehr stolz, dass auch hier mit Torsten Irmischer eine langjährig in der Region verankerte Führungspersönlichkeit gewonnen werden konnte.“

Die Aussichten auf dem umkämpften Bahnbaumarkt seien schon lange nicht mehr so gut gewesen wie derzeit. „Es gibt ausreichende Finanzmittel für Investitionen in die deutsche Bahn-Infrastruktur“, so Danko Rupprecht. „Auch wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesamtwirtschaft noch nicht endgültig absehbar sind, so steht die Wichtigkeit der Bahn als Verkehrsträger im Rahmen der Energie- und Verkehrswende außer Frage.“ Der Bereich Süd der Strabag Rail in Lauda-Königshofen sieht sich für die Herausforderungen der Zukunft jedenfalls gut gerüstet. „Wir sind uns sicher: Die Weichen in Lauda sind richtig gestellt und die Signale stehen auf Grün!“

Seit fast 15 Jahren ist die Strabag SE, einer der größten Baukonzerne Europas, mit einer auf Bahnbau spezialisierten Unternehmenseinheiten in Lauda-Königshofen vertreten. Der Laudaer Strabag Rail-Bereich Süd hat seit 2015 sein Domizil im i_Park Tauberfranken. Dort planen und koordinieren 60 Angestellte die Bauaktivitäten der insgesamt 208-köpfigen Einheit. Neben den Leitungs- und Stabsfunktionen wie Arbeitsvorbereitung, Abfallmanagement, Einkauf sowie Sicherheits- und Gesundheitsschutz sind auch die Bauabteilungen Bahnbau und Systembau dort stationiert. Unterstützt wird das Bahnbau-Team dabei durch eine Niederlassung der Strabag Baumaschinentechnik International (BMTI) im Becksteiner Weg in Königshofen. Diese hochspezialisierte Konzerneinheit verfügt über moderne Wartungs- und Lagerhallen mit Gleisanschluss an das DB-Netz und führt umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten als zertifizierter Eisenbahninstandhalter durch. Darüber hinaus werden die regionalen Strabag-Baustellen mit Maschinen, Geräten und Material versorgt. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020