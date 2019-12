Gymnasiasten bestanden Sprachdiplom

Das Martin-Schleyer-Gymnasium ehrte erstmals erfolgreiche Absolventen des französischen Sprachendiploms Delf.

Lauda-Königshofen. Im Schuljahr 2018/2019 bestand erstmals die Möglichkeit, am Martin-Schleyer-Gymnasium ein französisches Sprachenzertifikat für Französisch als Fremdsprache abzulegen. Dieses Zertifikat namens Delf (Diplôme en études en langue française) wird vom französischen Bildungsministerium vergeben und die Prüfungen werden vom internationalen Zentrum für Pädagogik in Frankreich entwickelt. Die Variante Delf scolaire (thematisch speziell ausgerichtet auf die Lebenswelt von Schülern) wird auf vier Stufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen angeboten (GER A1 - B2) und ist, wie alle anderen Delf-Zertifikate auch, weltweit anerkannt und unbefristet gültig.

Bislang war es nötig, sich an ein Institut français zu wenden, um diese Prüfung abzulegen, welche aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht. Neuerdings besteht aber außerdem die Möglichkeit, Delf scolaire als sogenannte Delf intégré auf dem Niveau B1 abzulegen. Hierbei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das in Zusammenarbeit des Kultusministeriums Baden-Württemberg und des Institut français entwickelt wurde.

Im letzten Schuljahr vor Beginn der Kursstufe kann das Diplom im Rahmen des Unterrichts abgelegt werden, wenn die Lehrkraft eine Zertifizierung als Delf-Prüfer und -Korrektor besitzt. Die schriftliche Prüfung erfolgt dann in Form einer Klassenarbeit für alle Schüler und die mündliche Prüfung kann auf freiwilliger Basis an der Schule ebenfalls durchgeführt werden (gegen einen geringen Kostenbeitrag, der für die Erstellung der Diplome direkt in Frankreich anfällt).

So wurden im Schuljahr 2018/2019 erstmalig im Rahmen von Delf intégré unter der Leitung der beiden Französischlehrerinnen Bianca Schütz und Anette Wedig diese Prüfungen durchgeführt. Folgende Schülerinnen und Schüler haben an beiden Prüfungsteilen teilgenommen und erfolgreich bestanden:

Emily Deißler, Victoria Dix, Meike Gerstberger, Robin Hofmann, Cornelius Holzwarth, Lisa Kern, Noah Klingert, Oliver Lux, Jana Mühleck, Anna Sazinger, Anna Schalk, Ariane Schmitt und Charlotte Tischer. bisch

