Gute Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Lauda-Königshofen.Die musikalische Umrahmung des Elternabends durch Schülerinnen und Schüler gehört bei der „Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal“ (Musikschule) traditionell zum Standard, kann man doch hier tatsächlich „aus dem Vollen“ schöpfen. Mit zahlreich anwesenden Eltern hat man dabei sogar noch einen angenehmen Nebeneffekt. Sie sind nicht nur Beitragszahler und Unterstützer ihrer Kinder, sondern auch ein angenehmes und dankbares Publikum. In diesem Jahr hatte die Musikschule in den Rathaussaal nach Lauda eingeladen.

Ein guter Anfang ist die halbe Miete dachten sich wohl Simon Rüttling, Felix Hiller, Philipp Kuhn (alle Trompete), Noah Schuster (Horn) und Ron Berger (Posaune) vom Junior-Blasorchester und lagen dabei mit „The Music Mill“ (Die Musikfabrik)“ von Jacob de Haan goldrichtig. Passende Musik beim richtigen Anlass an der optimalen Stelle.

Kurz und bündig präsentierte danach Angelina Häußner auf dem Klavier „Popcorn“ von G. Kingsley, arrangiert von H.-G. Neumann. Mit einer bekannten Melodie und einem gelungenen Zusammenspiel überzeugten Emily Kaiser (Violine) und Julia Rudi (Klavier), „An der schönen blauen Donau“ (Johann Strauss, Sohn). Das Thema sehr gut getroffen hat anschließend auch Lorena Krause auf dem Klavier: Die „zerflossene Melodie“ von A. Drabon hat sie nun wirklich flüssig gespielt.

Nach diesem gelungenen Einstieg in den Elternabend blieb es dem Elternbeiratsvorsitzenden Martin Feeg überlassen, alle Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu begrüßen. Ein für ihn ruhiges Jahr mit außerordentlichen Veranstaltungen, geprägt durch tolle Musiker und dem Musical „Amazing Grace“ als Highlight, neige sich langsam seinem Ende.

Musikalisch erfüllte sich der Wunsch nach einem vergnüglichen Abend auf jeden Fall. Anna Gehrig, Emilia Lorenz, Stella Makosch und Hanna Bruchmann zeigten als Blockflötenquartett beim „Mein Feinslieb ist von Flandern“ aus dem Ammergauer Orgeltabulator 1571, der „Sarabande“ von Georg Friedrich Händel und „Heiter (aus Heitere Suite)“ von W. Trapp schon sehr viel Gemeinsamkeit und Tonsicherheit und das bei den nicht unwesentlichen Unterschieden von Komponisten und Liedcharaktern bei den von ihnen einstudierten Musikstücken.

Zauberhaftes Marimbaphon

Simon Haas ist vom Können her schon ein Großer, mit einem großen Musikinstrument, dem Marimbaphon. Beim „Der kleine Paganini“ von N.J. Zickovic demonstrierte er seinen meisterhaften Umgang mit dem nicht gerade alltäglichen Instrument eindrucksvoll.

Anna Gehrig (Violine) und Julia Rudi (Klavier) bevorzugten dagegen zunächst etwas leisere Töne, steigerten sich aber beim „Menuett“ von Johann Sebastian Bach in der Lautstärke. Dem Komponisten hätte es sicherlich gefallen.

Ein Klavier, vier Hände! Katirina Sibin und Jessica Tregubov zeigten beim „Das Eichhörnchen“ (aus der Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“) von N. Rimski-Korsakov ganz einfach ihr Können.

Für Schulleiter Edgar Tempel waren die zurückliegenden Monate eine besondere und arbeitsreiche Zeit. Vom Adventskonzert in der Grünsfelder Stadthalle mit viel Ballett und Sologesang über die Erfolge beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ mit ersten Preisen für Jule Reichert und Franca Steffan bis hin zum bereits erwähnten Musical „Amazing Grace“, von traditionellen Schülervorspielen in den Mitgliedsstädten bis hin zum Schuljahresabschlusskonzert im Rathaussaal in Lauda, es war wieder einmal alles dabei gewesen. Ein paar Daten hatte er auch noch zum Musical: Drei Aufführungen, über 1500 Zuschauer, herausragende Qualität der musikalischen und darstellerischen Leistungen, vorbildliche Organisation (Sekretariat F. Triemer) und Mitarbeit durch zahlreiche Eltern und letztendlich ein finanzieller Abschluss ohne Defizit.

Aktuell werden knapp 800 Kinder unterrichtet, wobei die Schülerzahlen in Boxberg und Grünsfeld zurückgehen, in Lauda-Königshofen, bei den Auswärtigen und Erwachsenen dagegen steigen. Entscheidend für eine stabile Schülerzahl ist und bleibt für ihn die gute Kooperation mit Schulen und Kindergärten.

Schulintern gratulierte Edgar Tempel noch Simon Haas zum Goldenen Leistungsabzeichen (Blasmusikverband) und Katirina Sibin zu ihrem ersten eigenen Konzert mit Urkunden und je einem kleinen Geschenk.

Klavier vierhändig zum Zweiten: Darja Minor und Oliver Kaiser leiteten mit viel Tempo und absolut fehlerfrei mit dem „Allegretto“ von A. Diabelli in den dritten Teil des Abends über. Mit dem „Kaiserwalzer“ von Johann Strauss (Sohn) animierten Luisa Waldecker (Violine) und Isabel Waldecker (Klavier) zum Mitschunkeln, oder ganz einfach tief durchatmen oder gemütlich zurücklehnen.

Noch eine Spur ruhiger, zumindest am Anfang, ja fast schon nachdenklich und mit der Dauer des Musikstücks immer schneller und lebhafter werdend, eben wie fließendes Wasser, so präsentierte Luana Mota-Hehn auf dem Klavier „Der Müller und der Bach“ von Franz Schubert, eine erstaunliche musikalische Momentaufnahme – auch in der Wiedergabe.

Keine Schwierigkeiten gab es für Wahlleiter Edgar Tempel bei den anstehenden Wahlen der Elternvertreter, auch wenn die mögliche Anzahl der Elternvertreter (Lauda-Königshofen drei, Boxberg und Grünsfeld je zwei) leider nicht erreicht wurde.

Gremium wiedergewählt

Dem Gremium gehörten bisher Martin Feeg (Unterbalbach), Barbara Ludwig (Lauda), Marita Wenisch-Güßgen (Boxberg) und Martina Eckard (Grünsfeld) an. Sie wurden alle per Handzeichen und einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Beim melancholisch klingenden „Walzer a-moll op. post.“ von Frederic Chopin sorgte Katirina Sibin am Klavier für absolute Stille im Saal, pure Aufmerksamkeit für sie und ihr Spiel.

Die Flöten AG Klasse 4 Grundschule Süd und Blockflötenquartett hatte mit „Go down Moses“, „O when the saints“ (traditionell aus Amerika) und einem Thema aus „Fluch der Karibik“ von K. Badelt in einem Arrangement von Edgar Tempel ein kleines Potpourri sehr erfolgreich einstudiert und damit auch begeistert. Zum krönenden Abschluss gab es jedoch Klavier vierhändig zum Dritten: Katirina Sibin und Oliver Kaiser ließen eine besondere musikalische Qualität hören, ein Genuss für die Ohren.

Für das Einstudieren der Instrumentalstücke waren Manja Huber (Violine), Natali Krasnoperova, Julia Rudi (beide Klavier), Martin Scheffel (Marimbaphon), Edgar Tempel (Blockflötenensemble) und Klaus Wangorsch (Juniorblasorchester) verantwortlich. Ein abschließendes Lob des Schulleiters galt den Mitwirkenden, Lehrern und Gästen. Er informierte noch kurz über das nächste Konzert in zwei Wochen. erha

