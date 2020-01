Großes Projekt steht an

Sachsenflur.In die Gebäudeentwicklung in Sachsenflur kommt dieses Jahr Bewegung. Der Gemeindesaal Sachsenflur ist sanierungsbedürftig. Die Gutachten sind eindeutig: Nur Abriss und Neubau sind wirtschaftlich sinnvoll.

Um bei der Evangelischen Kirche Sachsenflur Substanzschäden, aufgrund von sich ausweitenden Setzungsrissen zu verhindern, müssen aufwendige Sicherungsmaßnahmen im Fundament der Kirche erfolgen. Diese sind nur möglich, wenn der mit der Kirche verbundene Gemeindesaal weicht. Denn in die Kirche müssen Bagger einfahren, damit die notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Fundament erfolgen können. Dabei wird der Innenraum der Kirche de facto auf den Zustand eines Rohbaus zurückgesetzt.

Eine prekäre Situation. Die Rücklagen der Evangelischen Kirchengemeinde werden für die Sicherung und Renovierung der Kirche aufgebraucht. Für einen Neubau des Gemeindesaals hat die Evangelische Kirchengemeinde Sachsenflur keine Mittel mehr – Gemeindesaal und Kirche würden zusammen ein Investitionsvolumen von etwa einer Million Euro bedeuten! Das überschreitet die Möglichkeiten einer kleinen Kirchengemeinde bei weitem.

Einen Gemeindesaal wird die Evangelische Kirchengemeinde also wirtschaftlich nicht mehr unterhalten können. Die Evangelische Kirchengemeinde hat nun die zukünftige Nutzung des Kirchenraums zu beraten. Soll der Kirchenraum in Zukunft auch für kulturelle Zwecke (Theatervorstellungen, Konzerte, Ausstellungen...) geöffnet werden?

Dann müsste die Renovierung der Kirche entsprechend ausgerichtet werden: Mobiler Ambo statt Kanzel, mobiler Altar statt Steinaltar, kleineres Kreuz, Lichttechnik, Bestuhlung statt Kirchenbänke. Oder bleibt es in Sachsenflur bei einer konservativen Nutzung der Kirche ausschließlich für geistliche Angebote?

Das hätte Folgen für die Gebäudeentwicklung in der gesamten Ortschaft Sachsenflur. In einer ersten Gemeindeversammlung am Sonntag, 19. Januar, um 15.30 Uhr soll im Gemeindesaal im Anschluss an eine kurze Andacht über die Perspektiven des Kirchenraums nachgedacht werden. Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. wahe

