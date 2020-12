Großes Engagement der Jubilare explizit betont

Lauda.In diesem außergewöhnlichen Jahr wurde die Ehrung der Betriebsjubilare bei Ruppel situationsbedingt nur in kleinem Rahmen durchgeführt.

Für außerordentliche 45 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Günter Müller, Rudolf Stoy und Manfred Wehr geehrt.

Günter Müller wurde 1975 als Schreiner eingestellt und arbeitete seitdem fast ausschließlich im Maschinensaal Holzverarbeitung. Seit August 2019 befindet er sich in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit.

Ab 1975 absolvierte Rudolf Stoy seine dreijährige Ausbildung zum Holzmechaniker bei Ruppel und wurde nach bestandener Abschlussprüfung in der Lackstraße Holz eingesetzt. Seit 2004 ist er in der Abteilung Metallbearbeitung tätig.

Manfred Wehr begann 1975 seine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er als Sacharbeiter in den Vertriebsinnendienst übernommen, wo er bis heute tätig ist. Ab September 2021 wird Wehr in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln.

Für eine ebenfalls beachtliche Betriebszugehörigkeit von 40 Jahren wurden Renate Deinert und Michael Himmel geehrt.

Beide begannen 1980 ihre Karriere im Unternehmen mit einer Ausbildung zur/m Industriekauffrau /-mann.

Nach erfolgreichem Abschluss wurde Renate Deinert als Sachbearbeiterin EDV eingesetzt und begleitete auch die Einführung des neuen ERP-Systems 2017. Im Oktober 2019 übernahm Deinert die Position der Teamleitung im Vertriebsinnendienst.

Himmel wurde nach Abschluss seiner Ausbildung als Sachbearbeiter Personal, zuständig für die Produktionsmitarbeiter eingestellt und ist seither in dieser Position tätig. Ebenfalls liegt die Abwicklung der Ferienjobs in seinem Verantwortungsbereich.

Beide erhielt auch die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, unterzeichnet durch den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, und persönlich überreicht von Bürgermeister Dr. Lukas Braun.

Auf eine bereits 35-jährige Karriere im Unternehmen dürfen Manuel Schenk und Hubert Tschall zurück blicken.

Schenk absolvierte ab 1985 seine dreijährige Ausbildung zum Lackierer bei Ruppel und wurde danach in die Abteilung Lackstraße Holz übernommen. Zwischenzeitlich arbeitet er auch in der Lackstraße Metall, kehrte aber 2001 in die ursprüngliche Abteilung zurück.

Im gleichen Jahr startete auch Hubert Tschall seine Ausbildung zum Holzmechaniker im Unternehmen. Im Anschluss an diese wurde er als Außenmonteur eingesetzt und wechselte 1990 in die Sonderwerkstatt. Nach einer Weiterbildung zum Industriemeister Fachrichtung Holzverarbeitung wurde er zum stellvertretenden Meister dieser Abteilung und 1999 auch zum Ausbilder der Holzmechaniker. Nur ein Jahr später übernahm er die Meisterposition der Sonderwerkstatt. Nach Auflösung der Abteilung wurde Tschall von 2001 bis 2012 als Meister der Endmontage eingesetzt. Danach wechselte er in den Maschinensaal Holzverarbeitung. Seit 2018 ist Hubert Tschall auch als Betriebsratsvorsitzender der Firma Ruppel tätig.

25 Jahre Verbundenheit zum Unternehmen gaben Anlass vier Mitarbeiter auszuzeichnen, darunter Fayes Korkis, der seit seinem Eintritt ins Unternehmen 1995 in der Abteilung Versand eingesetzt ist.

Ebenfalls seit 25 Jahren sind Daniel Becke, Ralf Morcher und Timo Stang für Ruppel tätig, die gemeinsam ab 1995 eine Ausbildung zum Holzmechaniker absolvierten.

Danach wurde Becke in den Maschinensaal Holzverarbeitung übernommen und wechselte 2005 in die Kalkulation, wo er heute noch tätig ist. Ralf Morcher arbeitete zunächst im Fertigwarenlager und wird seit 2013 in der Endmontage eingesetzt. Timo Stang arbeitet seit Ende seiner Ausbildung als Holzmechaniker in der Endmontage. Für zehn Jahre Firmentreue wurden Dennis Bartsch, Timo Emmel und Brigitte Köhler geehrt.

Geschäftsführer Oliver Hübler dankt allen Jubilaren für ihre langjährige Treue zum Unternehmen und zog sogar den Vergleich zu einer Ehe oder Partnerschaft. Ebenfalls ging er auf das für alle schwierige letzte Jahr ein und betonte, wie stolz er auf das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiter ist und die somit erbrachte Gesamtleistung des Unternehmens. Er freue sich bereits auf das kommende Jahr und hoffe dass man dann gemeinsam ein schönes Fest im Sommer feiern kann.

Auch Betriebsratsvorsitzender Hubert Tschall schloss sich den Worten von Geschäftsführer Hübler an und dankte den Jubilaren für Ihren Verdienst im Unternehmen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020