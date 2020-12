„Großer Flur“ kann weiter wachsen

Lauda kann wachsen. Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan „Großer Flur II“ als Satzung. Damit können 50 neue Bauplätze erschlossen werden.

Lauda-Königshofen. Gute Nachrichten für Häuslebauer: Das Areal „Großer Flur II“ in Lauda soll erschlossen werden. Bei der zweieinhalbstündigen Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Stadthalle wurden die eingegangenen Hinweise der Träger

