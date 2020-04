Große Verbundenheit zu spüren

Lauda-Königshofen.Zum Weißen Sonntag wurde auch in der Seelsorgeeinheit kein öffentlicher Gottesdienst gefeiert. Die Erstkommunion war auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben worden. Dennoch war an diesem Tag eine besonders große Verbundenheit mit den Kommunionkindern zu spüren. Sie wurde sichtbar auch durch Kerzen und Herzen, die für jedes Kind im nicht öffentlichen Gottesdienst aufgestellt wurden. Auch in vielen Familien wurde dieser Tag besonders gestaltet. In einer Video-Botschaft auf der Homepage der Seelsorgeeinheit wandten sich die Verantwortlichen der Erstkommunion-Vorbereitung an die Kommunionkinder und ihre Familien und gaben ihrer Freude und Zuversicht Ausdruck, dass die Erstkommunion, wenn sie dann endlich stattfinden könne, umso schöner sein werde. Bild: Seelsorgeeinheit

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020