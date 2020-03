Große Herausforderungen

Lauda-Königshofen.Wie in anderen besuchten Stadtteilen auch, war der Wunsch nach einer persönlichen Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten Michael Maragudakis vor Ort mehrfach bei den Haustürgesprächen geäußert worden.

Auch in Oberbalbach gab es bei den persönlichen Besuchen zahlreiche Gespräche und Hinweise auf die örtlichen Herausforderungen wie Durchgangsverkehr, Bausachen und Ortskernsanierung. Diese führen letztendlich immer wieder auf das grundlegende Thema Finanzen der Stadt, wie aus einer Pressemitteilung des Kandidaten hervorgeht.

Daher ging der Kandidat in der persönlichen Vorstellung auch ausführlich auf die Finanzsituation ein und wie diese mit einem vielfachen Ansatz unter anderem durch Förderprogramme optimiert werden kann.

Zudem wurde auf gewisse Erstattungsansprüche der Bürger hingewiesen. Diese werden für alle berufstätigen Bürger der Stadt mit einem zweistelligen Millionen-Betrag geschätzt. Das Ziel als gewählter Bürgermeister sei, den Bürgern so rasch wie möglich, diese Vorteile zu verschaffen.

Im Anschluss an die Veranstaltung nutzte ein Landwirt das persönliche Gespräch, um auf konkrete Probleme in der Landwirtschaft hinzuweisen. Eine wichtige Aufgabe werde sein, diese zeitnah anzugehen und die Beteiligten wie Landwirte, Winzer, Brenner und betroffene Bürger ergebnisoffen zu hören. Der persönliche Kontakt zu den Bürgern – quasi als Auftraggeber, Kunden – und das Gemeinwohl sei ihm von Anfang sehr wichtig. Es sei erfreulich, dass es in Oberbalbach – wie in bislang allen besuchten Stadtteilen – sehr engagierte Bürger gibt.

Ein Bürger hat bedauert, weder beim persönlichen Haustürbesuch noch an der Veranstaltung teilnehmen zu können und bat um eine gesonderte Gesprächsmöglichkeit für die Wahlentscheidung. So fand im Nachgang ein erneuter Besuch in Oberbalbach statt. pm

