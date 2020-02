Große Akzeptanz in der Gesellschaft

Einen Blick in den Raum der Krabbelgruppen warfen MdB Nina Warken und Alois Gerig beim Besuch des Mehrgenerationenhauses in Lauda. Von der Leiterin Gisela Keck-Heirich (links) erfuhren die CDU-Politiker, wie diese direkte Förderung an Bundesmitteln konkret eingesetzt wird.

© Seufert