Königshofen.Der berühmteste Chorleiter der Welt, Gotthilf Fischer, beehrt am Dienstag, 17. September, die Königshöfer Messe. Beim Seniorennachmittag in der Tauber-Franken-Halle wird der 91-Jährige mit den Besuchern viele wohlbekannte und beliebte Lieder singen. Mit dabei an diesem Nachmittag ist auch Musiker Roland Bless, ehemaliger Schlagzeuger bei „Pur“. Bild: dpa

