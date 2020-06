Gottesdienstlose Zeit beendet

Oberbalbach.Das Gemeindeteam und die Pfarrgemeinderäte Oberbalbachs beendeten an Pfingstmontag in Zusammenarbeit mit dem Team der Seelsorgeeinheit die Corona bedingte Pause der Gottesdienste in Oberbalbach.

In Anlehnung an das Begegnungsfest, das hier schon nahezu 25 Jahre für die Erhaltung der kirchlichen Gebäude ebenfalls an Pfingsten gefeiert wird, fand bei optimalen äußeren Bedingungen ein Freiluft-Gottesdienst im Pfarrhof statt. Wegen der Abstandsregeln durften nur 70 Personen teilnehmen.

Die Vorbereitung dieses Gottesdienstes erforderte von den Organisatoren neben den Planungen für die Feier an sich viel Geschick, mussten doch viele staatliche und diözesane Vorgaben umgesetzt werden. Hier waren aber schon bald jegliche Hürden und Bedenken durch die hervorragende Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen im Pfarrbüro sowie den Priestern ausgeräumt und es gab immer Wege, die richtigen Verhaltensweisen auch im Pfarrhof in Anwendung zu bringen.

Letztendlich genügten zehn Ordner und Organisatoren für den reibungslosen Ablauf. Die musikalische Gestaltung übernahm eine Abordnung der Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach, die sich im satten Grün des Pfarrgartens hoch über dem Pfarrhof auf den Terrassen imposant und mit großem Abstand platziert hatte. Die Bühne blieb dem eucharistischen Dienst vorbehalten.

Auch hier gefielen das grüne Ambiente und der mit Blumen dekorierte Altarraum. Eigentlich fehlte den Akteuren und den Gästen nur noch, dass sie aus voller Kehle die gängigen und gut ausgewählten Lieder mitsingen durften. Aber darauf zu verzichten, sei eine der Regeln, die Pfarrer Walterspacher in seiner Predigt in Verbindung mit den Lesungen des Pfingstsonntags brachte. Auch Jesus habe sich an Regeln gehalten, lebte allerdings auch aus der Freiheit des Geistes und sorgte so oft für Irritationen. Der Apostel Paulus führte die Überlegungen zur Freiheit des Geistes weiter und ergänzte, dass immer erwogen werden müsse, ob eine Entscheidung aus der eigenen Freiheit heraus auch anderen nützt. Walterspacher appellierte, bei aller Freiheit deshalb weiterhin rücksichtsvoll zu bleiben.

In seinen Schlussworten bedankte sich Anton Renner bei allen, die sich um die Organisation im Vorder- wie auch im Hintergrund für diesen reibungslos verlaufenen Gottesdienst eingesetzt hatten. Einen besonderen Dank schickte er an die Pfarrer sowie das ganze Seelsorgeteam: „Mit einem solchen Durchhaltevermögen und so großartiger Unterstützung sehen wir dem hoffentlich baldigen Ende der Pandemie mit Freude entgegen.“

