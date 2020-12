Gottesdienst am Parkplatz

Lauda-Königshofen.Alle aktuellen Informationen über die Weihnachtsgottesdienste in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen sind auf der Homepage der Seelsorgeeinheit zu finden (www.se-lk.de).

Eine Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten ist ab Donnerstag, 17. Dezember, 9 Uhr, möglich, am besten über die Homepage oder telefonisch im Pfarrbüro unter Telefon 09343/1204.

Für den Heiligen Abend gibt es in den Gemeinden verschiedene Angebote, die ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht sind. Außerdem gibt es an Heilig Abend um 23 Uhr einen Wortgottesdienst am Parkplatz am Hallenbad in Lauda. Für diesen ist keine Anmeldung erforderlich.

