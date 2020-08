Goldene Ehrennadel für 14 Mitglieder

Corona zum Trotz: Beim SV Königshofen läuft alles in geordneten Bahnen. Zahlreiche Ehrungen für langjährige Vereinstreue standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung.

Königshofen. Bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung des Sportvereins Königshofen, die auf Grund der vorgegebenen Abstands- und Hygieneregelungen erstmals auf der Terrasse des Ver-einsheims stattfand, zeigte sich einmal mehr, dass die verlässliche Arbeit des Vorstands um Herbert Bieber und Hubert Deckert keinerlei Anlass zu kritischen Anmerkungen bot. Die vorgelegten Berichte der Funktionsträger der einzelnen Sparten belegten erneut, dass in der Messestadt enorm viel für den Fußballsport und vor allem in der Jugendarbeit geleistet wird. Rekordverdächtig die Zahl der Mitglieder, die für fünfzig Jahre Vereinszugehörigkeit mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet wurden.

Solider Saisonverlauf der „Ersten“

Mit einer Gedenkminute für alle verstorbenen Vereinsmitglieder eröffnete der Vorsitzende Herbert Bieber die Versammlung, ehe die Spartenberichte vorgetragen wurden. Martin Michelbach als Sportlicher Leiter, zusammen mit den Trainern, verantwortlich für den Spielbetrieb der Seniorenmannschaften, berichtete von einem insgesamt soliden Saisonverlauf aus Sicht der 1. Mannschaft in der Landesliga Odenwald – man belegte Platzfünf – ehe der Lockdown den Spielbetrieb jäh beendete. Lobende Worte fand er ausdrücklich für alle Spieler, die vielen Helfer im Hintergrund, namentlich Klaus Müller, Josef Pfister, Christian Sack, Sven Waltert, Stadionsprecher Klaus Linhart, alle aktiven Schiedsrichter, die Torwarttrainer Thomas Ludwig und Carsten Pochopin sowie Peter und Matthias Schad, die für die Pflege der Sportplätze in der Verantwortung stehen.

Nach der Interimslösung, in der Team-Manager Patrick Ulshöfer die sportliche Führung des Landesliga-Teams übernommen hatte, ist nun für die neue Saison Ralf Schad der „Dirigent am Spielfeldrand“, mit dessen langjähriger Erfahrung und etwas Glück man sicherlich auf eine erfolgreiche Spielzeit hoffen dürfe.

Durchmarsch der „Zweiten“

Der in Spielgemeinschaft mit Winzer Beckstein angetretenen zweiten Mannschaft gelang es, als Aufsteiger in die Kreisklasse B bis zum Abbruch der Saison ungeschlagen die Tabellenführung zu behaupten, so dass man quasi im „Schnelldurchmarsch“ in die Kreisklasse A aufsteigt.

Für die Jugendabteilung erläuterte Martin Michelbach im Anschluss, in Vertretung der Hauptjugendlei-terin Daniela Neckermann, die Zusammenfassung der Jahresbilanz. Mit vereinten Kräften habe man es unter den vielfach zitierten, schwierigen Rahmenbedingungen geschafft, die Kinder und Jugendli-chen unter Einhaltung des Hygienekonzepts bei der Stange zu halten, sprich, auch individuelle und neuartige Trainingsabläufe wurden erfolgreich eingeführt und sorgten für den Erhalt des Teamgeistes in der Jugendabteilung.

Der Aufstieg der C-Jugend in die Landesliga Odenwald und der Gewinn des Kreispokals waren großartige Erfolge, an dem man in der neuen Saison natürlich anknüpfen möchte. Von den Bambini bis zur D-Jugend stellt der SVK dann eigene Mannschaften, während die C-, B- und A-Junioren in Spielgemein-schaft (SV Edelfingen/DJK Unterbalbach/SV Oberbalbach/SV Königshofen) auflaufen. Der Berichterstatter fand insbesondere lobende Worte für den Förderverein des SV Königshofen, der die Jugendarbeit des Vereins maßgeblich finanziere.

Dem Bericht der AH-Abteilung – vorgetragen von Ralf Popp – waren erneut zahlreiche Aktivitäten auf und neben dem Sportplatz zu entnehmen. Sportliche Highlights waren dieses Mal, auch auf Grund der allgemeinen Gegebenheiten, deutliche Mangelware.

Die Bilanz der Tennisabteilung –vorgetragen von Otto Neckermann – zeigte, mit welchen Problemen man hier zu kämpfen hat. Perspektivisch geht es um den Spaß am Tennissport und den sportlichen Aktivitäten nebenher, die immer noch fast 100 Mitglieder hinter der Abteilung stehen lassen.

Alternative zur Messe

Die Ergebnisse der neben dem Fußballbetrieb wichtigsten Veranstaltungen im SV-Kalender trug der zweite Vorsitzende Hubert Deckert vor. Königshöfer Messe und Bürgermeister-Weid-Hallenturnier hätten es erneut ermöglicht, die erforderlichen Finanzmittel für den Betrieb des Vereinsheims erwirtschaften zu können. Mit der Verpachtung des Sportheims während der Königshöfer Messe 2019 habe man Neuland betreten, was zu kleineren Einschränkungen in den sonst gewohnten Abläufen geführt habe. Alles in allem aber sei auch bei der 2019-er Messe ein Besuch im Sportheim lohnenswert gewesen.

Durch die Absage der Königshöfer Messe 2020 werde dem SVK seine Haupteinnahme in diesem Jahr wegbrechen. Daher hätten sich die SV-Verantwortlichen dazu entschlossen – wie auch der Turnverein Königshofen – an beiden „Messewochenenden“ im Sportheim typische Messespeisen anzubieten und mit Spielen aller Mannschaften für ein attraktives Rahmenprogramm zu sorgen. Highlight dürfte das Lokalderby gegen den FV Lauda sein. Details, wie Öffnungszeiten, Speisekarte oder Spielansätze, werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Hubert Deckert appellierte an alle Anwesenden, sich auch künftig zur Verfügung zu stellen und weitere Helfer für die Vereinsarbeit zu werben. Nur durch die breite Unterstützung aus allen Altersschichten des Mitgliederbestands könne der Verein „funktionieren“.

Im Kassenbericht von Norbert Bamberger war dokumentiert, dass die Vereinsführung neben dem Sportbetrieb auch die Finanzen erfolgreich steuert, was in Anbetracht der in 2020 fehlenden Einnahmen natürlich von existenzieller Bedeutung sei. Die Kassenprüfer Peter Maurer und Heinz Ott bestätigten diese gute Arbeit ohne jeglichen Vorbehalt.

Auf gutem Weg

Vorsitzender Herbert Bieber stellte in seinem Jahresbericht die positive Entwicklung des Vereins und der Mannschaft in den letzten Jahren heraus. Die Ausgeglichenheit der Landesliga Odenwald habe sich einmal mehr gezeigt und auch in den eigenen Ergebnissen, als man zu Beginn sieben Spiele ungeschlagen blieb und durch den verletzungsbedingten Ausfall von Leistungsträgern schnell durchgereicht wurde. Dennoch sah Bieber „seinen“ SVK auf einem guten Weg, wenn es gelinge, das Potenzial zu heben, das zweifelsfrei in der Mannschaft steckt. „Auf dem Platz mehr miteinander reden, auch einmal deutliche Worte finden und sich gegenseitig pushen, das muss die Devise sein“, so der A-Schein Inhaber und SVK-Vorsitzender.

Die Entlastung der Vereinsführung beantragte im Anschluss Stadträtin Anja Günther. Die Anwesenden erteilten diese uneingeschränkt.

Ehrungen

Im Anschluss durfte Vorsitzender Herbert Bieber einige Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit ehren. Neben Josef Gruber, Jürgen Haberkorn, Georg Hefner, Helmut Lansche, Thomas Ludwig, Dieter Markert, Gerhard Münster, Werner Nitschke, Heinz Ott, Paul Schad, Günther Sack und Rudolf Schäffner, blicken auch Vorsitzender Herbert Bieber und der dritte Vorsitzende, Bernhard Geisler – also insgesamt gleich vierzehn Mitglieder – auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurück. Sie haben dabei quasi als zweite Generation die Geschichte des 1958 entstandenen Vereins aktiv mitgestaltet. Neben einer SVK-Vereinsuhr erhielten sie alternativ eine Jahreskarte für die kommende Spielzeit.

Auf 25 Jahre Mitgliedschaft beim SV Königshofen können Christopher Bieber, Gabriele Michelbach, Philipp Sabow und Dominik Strauß zurückblicken, während Eric Maninger, Pierce Windhagen, Lukas Maurer und Jürgen Follner seit 15 Jahren die Farben der Messestädter vertreten. isch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.08.2020