Glocken läuten am Sonntag um 10 Uhr

Lauda-Königshofen.Öffentliche Gottesdienste können weiterhin nicht stattfinden, doch in der katholischen Seelsorgeeinheit läuten trotzdem am Sonntag um 10 Uhr überall die Glocken.

„Schon am letzten Sonntag sind wir in alle unsere elf Kirchen gefahren, um die Gebetsanliegen abzuholen, die Menschen über die Tage hinweg in die Kirchen gebracht haben, “ schildert das Seelsorgeteam den Versuch, trotz allem in den Anliegen der Menschen verbunden zu sein und diese in einem Gottesdienst im kleinsten Kreis zusammenzubringen.

Manche Familien nutzen das Hausgebet, das in den Kirchen für jeden Sonntag ausgelegt wird. Dies beinhaltet nicht nur kurze Gebete und das Evangelium des Sonntags, sondern auch jeweils ein persönliches Wort aus dem Seelsorgeteam.

„Wir haben einige sehr herzliche Rückmeldungen bekommen und es ist schön, dass in den Kirchen täglich Kerzen angezündet werden. Die Leute gehen in die Kirche. Manche Gebetsgruppen, zum Beispiel in Königshofen, treffen sich jetzt nicht mehr gleichzeitig, sondern nacheinander. Andere gestalten die Stationen in den Kirchen weiter und legen ein Engelchen oder ein eigenes Gebet dazu. Und genau dafür sollen die Kirchen auch da sein – um sein Leben zu Gott zu bringen und den Segen zu empfangen,“ meinen die Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Alle Informationen, das Hausgebet und das Wort für den Sonntag als Video gibt es auch auf der Homepage der Seelsorgeeinheit www.se-lk.de im Internet.

Am Sonntag um 10 Uhr werden wieder die Glocken läuten als eine Einladung zum Gebet, als Zeichen der Verbundenheit und auch als Wunsch, dass alle Menschen in der Stadt gut durch diese schwere Zeit kommen. selk

