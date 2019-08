Gleich zwei Unfälle auf einem Parkplatz

Lauda.Schaden verursacht und dann einfach weggefahren, das passierte bereits am Freitag, gegen 13 Uhr, in Lauda in der Tauberstraße. Auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufladens versuchte eine Dame, mit ihrem hellen Auto in eine Parklücke einzuparken. Die Frau wurde beim Einparken von einem Zeugen beobachtet. Die rund 65 Jahre alte Frau stieß hierbei jedoch an die vordere rechte Stoßstange eines geparkten Audis und verursachte einen Sachschaden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Dame weg. Den Unfall muss ebenfalls eine Radfahrerin als weitere Zeugin beobachtet haben. Diese Radlerin oder auch andere Zeugen des Unfalls sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 0 93 41 / 8 10, melden.

Eine weitere Unfallflucht auf dem gleichen Parkplatz ereignete sich Samstag. Zwischen 6 und 15 Uhr parkte eine 30-jährige Fordbesitzerin ihr Fahrzeug vor dem Supermarkt. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen Schaden an der Beifahrertüre ihres Pkws feststellen. Es waren leichte blaue Lackantragungen sichtbar. Der unbekannte Autofahrer stieß, vermutlich beim Aussteigen mit einer Autotür gegen die Beifahrertüre des Fords. Am Auto entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019