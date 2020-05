Giftige Substanz in drei Platanen gespritzt

Baumfrevler haben am Königshöfer Friedhof ihr Unwesen getrieben. In drei Platanen haben sie Löcher gebohrt und im Anschluss eine giftige Substanz in die Gewächse gespritzt.

Königshofen. All jene, die bereits Kenntnis davon haben, seien von dieser mutwilligen Naturzerstörung entsetzt, ist aus dem Rathaus der Stadt Lauda-Königshofen zu hören.

Am Dienstag aufgefallen

Einem Gärtner des städtischen Bauhofs hatte sich am Dienstag ein Bild des Schreckens geboten, als er in Königshofen unterhalb des Friedhofs drei große städtische Platanen von Nahem begutachtete. Ein Unbekannter hatte im unteren Bereich, der durch eine Pflanzung verdeckt war, Löcher in die Stämme gebohrt und sie mit einer giftigen Substanz gefüllt.

Laut des städtischen Baumkatasters werde das Pflanzjahr der Platane auf 1970 geschätzt, so Pressesprecher Christoph Kraus gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Die Vitalität der Bäume sei bei der letzten Begutachtung im vergangenen Jahr sogar als gut eingestuft worden. Sie hätten den Bürgern wohl noch viele Jahre als Schattenspender gedient und das Stadtbild von Königshofen aufgewertet.

Derzeit ohne Laub

Ob sich die Bäume jemals wieder erholen können, bleibe nun allerdings abzuwarten. „Dass die drei Bäume derzeit ohne Laub dastehen, während zum Vergleich die drei Platanen an der Turmbergschule voll belaubt sind, lässt jedoch schon jetzt Rückschlüsse auf einen massiven Schaden zu, der durch die Einwirkung entstand.

Infolgedessen werde, so Kraus weiter, Anzeige gegen den unbekannten Verursacher erstattet und ein staatlich anerkannter Baumsachverständiger zur Schätzung der Schadenshöhe zurate gezogen. Dem Verursacher droht eine Strafanzeige, verbunden unter Umständen mit hohen finanziellen Forderungen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise, gegebenenfalls auch unter Wahrung der Anonymität, nimmt die Stadt Lauda-Königshofen, Fachbereich 4, per Telefon 09343/5015601, entgegen.

