Gewinnern winken äußerst attraktive Preise

Der bundesweite Klassenwettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ startet wieder am Montag, 16. November.

Main-Tauber-Kreis. Auch in diesem Schuljahr haben Schüler der Klassenstufen sechs bis acht die Möglichkeit, an dem Wettbewerb zum Thema Nichtrauchen teilzunehmen und attraktive Preise zu gewinnen, wie MdL Dr. Wolfgang Reinhart in einer aktuellen Pressemeldung deutlich macht.

Während der Wettbewerbsdauer von sechs Monaten verpflichten sich die Teilnehmenden, rauchfrei zu bleiben. Die Teilnahme für die Klassen an dem für alle Schularten geeigneten Präventionsprojekt ist kostenfrei.

Ungebremster Trend

„Der Trend zum Nichtrauchen ist in Deutschland erfreulicherweise ungebremst. Die neuesten Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigen, dass 2019 etwa 85 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen angegeben haben, in ihrem Leben noch nie geraucht zu haben – das ist der höchste Wert seit Beginn der Untersuchungen 1973. Dies ist ein beachtlicher Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen in der Tabakprävention, auf dem wir uns allerdings nicht ausruhen dürfen. Der Wettbewerb ist weiterhin aus meiner Sicht ein wichtiger Baustein in der Präventionsarbeit“, erklärte Reinhart.

In den vergangenen Jahren kamen neue Produkte auf den Markt wie E-Zigaretten und E-Shishas, die gerade auf junge Menschen attraktiv wirken. Zwar ist der Anteil der Zwölf- bis 17-Jährigen, die schon einmal eine E-Shisha probiert haben, von 20,5 Prozent von 2012 auf 9,2 Prozent 2019 gesunken. Der Anteil Jugendlicher, die Erfahrung mit E-Zigaretten haben, ist allerdings von 9,1 Prozent 2012 auf 12,3 Prozent 2019 gestiegen (BZgA 2020).

„Prävention ist kein Selbstläufer. Wir müssen auf neue Entwicklungen reagieren und auch die nachkommenden Jahrgänge immer wieder aufs Neue darin bestärken, rauchfrei zu bleiben“, so Reinhart weiter.

Wegen der besonderen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde das bereitgestellte Unterrichtsmaterial zum Thema Nichtrauchen um digitale Elemente erweitert, so dass der Wettbewerb – falls erforderlich – auch im Homeschooling oder bei geteilten Klassen durchgeführt werden kann. Ein besonderer Fokus liegt dabei in diesem Jahr auf dem Thema „Rauchen und Umwelt“.

Für die Schulklassen, die während der gesamten Wettbewerbsdauer rauchfrei bleiben, winken attraktive Preise. Als bundesweiten Hauptpreis erhält die Gewinnerklasse 5000 Euro für die Klassenkasse.

Bis 14. November 2020 haben die Schulklassen noch die Möglichkeit, sich für den Wettbewerb anzumelden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.11.2020