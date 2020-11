Gestaltung des Klosterplatzes fast fertig

Die Neugestaltung des Klostervorplatzes geht zügig voran. Bereits Ende nächster Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Gerlachsheim. Noch liegen die Pflastersteine in einem großen Haufen vor der Klosterkirche. Der Split ist bereits verteilt. Und auch ein Großteil der Fußwege am Vorplatz sind schon fertig. Die Arbeiten am Klostervorplatz in Gerlachsheim stehen kurz vor der

...