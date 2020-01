Geschichtsbewusstsein der Bürger weiter gestärkt

Königshofen.Die Gruppe Historisches & Kulturelles Königshofen (GHK) bewegte mit Unterstützung durch Freunde und freiwillige Helfer auch im zu Ende gegangenen Vereinsjahr 2019 wieder vieles. Zahlreiche kleinere und größere Arbeitseinsätze und eine erneut sehr umfangreiche, zeitaufwändige Vorbereitung der Ausstellung anlässlich der Königshöfer Messe, sorgten dafür, dass keine Langeweile aufkam. Das Ergebnis dieser Anstrengungen kann sich durchaus sehen lassen und der rege Zuspruch bei allen Veranstaltungen bestätigt die Vereinsführung in dem von ihr eingeschlagenen Weg.

Nach Begrüßung der Mitglieder und Gäste gedachte die jetzige Hauptversammlung den verstorbenen Vereinsmitgliedern, ganz besonders ihrem Gründungsmitglied Kurt Markert. Im Anschluss trug Schriftführer Bruno Imhof den Tätigkeitsbericht des Vorstands vor. Hierbei wurde der Versammlung anschaulich dargelegt, wie der Königshöfer Heimatverein es wiederum geschafft habe, nicht nur aus der eigenen Mitte heraus, sondern besonders auch Dank freiwilliger Helfer aus der Bevölkerung, vieles voranzubringen.

Imhof erinnerte an private und öffentliche Stadtführungen, an den Geländegang zum Gedenken an die Bauernkriegsschlacht, an die Mähaktionen, sowie an mehrere Arbeitseinsätze am Turmberg, bei denen wieder viele Stunden ehrenamtlich für die Pflege des Umfelds des Wartturms aufgewendet worden waren.

„Markante Brunnen, Tor und Kapellen in unserer tauberfränkischen Region“ hatte der Verein als Thema für seine letzte Messeausstellung gewählt. Nach den bisherigen Ausstellungen war dies erneut eine echte Herausforderung, die sehr hohen Ansprüche der Besucher nicht zu enttäuschen. Auch dieses Mal hatte man schon im Frühjahr mit den Vorbereitungen begonnen.

Fortan hatten die Handwerker Willi Ott, Martin Stein, Bruno Imhof, Inge Ott, Brigitte Simonson und Bernhard Geisler in vielen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden in die Vereinsräume im Königshöfer Rathaus eine Atmosphäre gezaubert, die nach Rückmeldung vieler sachkundiger Besucher bleibende Erinnerungen hinterlassen hat.

In erster Linie bestachen die aufwändig zusammengebauten Fensterfragmente der 1971 abgebrochenen Friedhofskapelle, die durch die eingebaute Beleuchtung besonders eindrucksvoll dokumentierten, welchen „Schatz“ einst Kirchen- und politische Gemeinde der Spitzhacke geopfert hatten. Besonders erfreut waren die Verantwortlichen der GHK darüber, dass wieder einmal alle Altersschichten erreicht werden konnten und diese Ausstellung auf sehr großes Interesse stieß. Nach derzeitigem Stand sollen die Fensterfragmente der Friedhofskapelle in Kürze größtenteils die Innenansicht der Aussegnungshalle des Königshöfer Friedhofs aufwerten.

Rückblick auf Veranstaltungen

Die Ergebnisse mehrerer Ortstermine zu anstehenden Renovierungsmaßnahmen an den vereinseigenen Sitzbänken am Radweg und unterhalb des Wartturms, zahlreiche Besuche bei befreundeten Heimatvereinen wie in Sachsenflur, Igersheim und Lauda waren ebenso Bestandteil des Jahresberichtes, wie der Besuch von Veranstaltungen Königshöfer Vereine und Festlichkeiten, sowie ein Bildervortrag bei der VdK Ortsgruppe Königshofen/Beckstein und einer Führung für den HKV Unterbalbach.

Der Tätigkeitsbericht wurde vom Vorsitzenden Bernhard Geisler ergänzt. Er erinnerte an die Teilnahme am Zug der Freiheit und die aktive Mitarbeit im Messeausschuss sowie bei der Mitgestaltung des Messemagazins. Die Teilnahme am Tag der Heimatforschung in Dittwar und die Mitorganisation des Volkstrauertags waren auch in 2019 obligatorisch. Den Verein repräsentiert hatten immer wieder insbesondere Brigitte Simonson und Inge Ott.

„Unser Verein“, so der Vorsitzende abschließend, „ist in vielfältiger Weise unterwegs und bringt mit seiner Arbeit unsere Heimatstadt und ihre Geschichte in das Bewusstsein der Menschen.“

Kassierer Martin Stein gab in seinem Jahresbericht einen Überblick über die Finanzlage des Vereins. Dank einiger eingegangener Spenden blieb das Rechnungsergebnis nahezu ausgeglichen. Eine sparsame Wirtschaftsführung sei dennoch unumgänglich. Die Kassenprüfer Julian und Agathe Michelbach bescheinigten vorab eine einwandfreie Kassen- und Buchführung, die im Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands mündete. Der Vorsitzende des HKV Lauda, Werner Hellinger, befragte die Mitgliederversammlung entsprechend. Die Entlastung der Vereinsführung erfolgte einstimmig.

Vielfältige Unterstützung

In seiner Zusammenfassung stellte der Vorsitzende Bernhard Geisler die von vielen Seiten erfolgte Unterstützung heraus. Neben Martin Stein und Bruno Imhof seien Gerald und Tobias Hellinger immer zu ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen bereit und würden dabei auch von Freunden des Vereins, wie etwa Manfred Braun und Stefan Wirsching unterstützt.

Erneut habe das Tandem Inge Ott und Brigitte Simonson wunderbar harmoniert und mit der Unterstützung durch Willi Ott Optimales geleistet.

Bei Franziska Spönlein im Gasthaus „Zum Hirschen“ sehe man sich immer gut aufgehoben. Schließlich sei aber auch die optimale Zusammenarbeit innerhalb des Verbunds der Königshöfer Vereinswelt ein wertvoller Rückhalt für die GHK, ohne die man nicht erfolgreich agieren könne.

Ausblick auf 2020

Im Ausblick auf das Jahr 2020 wurden als Schwerpunkte die endgültige Herstellung der Sichtachse Wartturm – Kirchturm, Stadtführungen, Grünpflegemaßnahmen, die Mitarbeit im Messeausschuss und natürlich die Ausstellung zur Königshöfer Messe im September benannt.

Vereinsehrenmitglied Martin Stein wird zum Gedenken an den 75. Jahrestag der Zerstörung Königshofens im II. Weltkrieg als Zeitzeuge zusätzlich am Sonntag, 5. April, zusammen mit Brigitte Simonson und Bernhard Geisler durch die Königshöfer Altstadt führen und anhand vor Ort aufgestellter historischer Aufnahmen das Ausmaß der damaligen Zerstörung aufzeigen. isch

