Geschenke für bedürftige Kinder

Königshofen.Während seit einigen Wochen der Amateursport erneut zum Erliegen gekommen ist und niemand eine verlässliche Prognose abgeben kann, wann es auf dem grünen Rasen weiter geht, steht beim SV Königshofen das Vereinsleben keinesfalls still. In der momentanen schwierigen Zeit zeigt sich, ob der häufig beschworene Zusammenhalt der Gesellschaft auch tatsächlich funktioniert. Beim SV Königshofen freuen sich die Verantwortlichen, dass die Aufrufe zur Unterstützung von sozialen Projekten greifen und sich vor allem auch die Kinder und Jugendlichen der SV-Nachwuchsabteilung engagieren.

Die vielen Maßnahmen (wie Nachbarschaftshilfe, Sensibilisierung über die soziale Medien, Training-Zoom-Meetings usw.), die der SVK während des ersten Lockdowns schon ergriffen hat, wurden jetzt nochmals erweitert. In einer von SV-Jugendleiterin Daniela Neckermann vorgeschlagenen Aktion sammeln derzeit die Kids der Bambini, F-, E- und D-Jugend Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder, die dann kurz vor den Weihnachtsfest an eine karitative Einrichtung übergeben werden. Bis einschließlich Sonntag, 6. Dezember, können sich die kleinen SVler noch an der Sammelaktion beteiligen.

Sich für das Wohlergehen der sozial Schwachen einzusetzen, wenn der Fokus nicht gerade auf diese Menschen gerichtet ist, war schon immer ein Anliegen des SV Königshofen. Seit über 20 Jahren unterstützt der Sportverein im Rahmen der Bürgermeister-Weid-Hallenfußball-Turniere Einrichtungen im In- und Ausland. Zwischenzeitlich sind dabei Geld- und Sachspenden von über 20 000 Euro zusammengekommen. Zwar fallen die Weid-Turniere Corona bedingt aus, dennoch wird der SV Königshofen an seiner traditionellen „sozialen Aktion“ festhalten.

In Zusammenarbeit mit der Sportartikel-Hersteller JAKO wird man wieder Trainings- und Freizeitbekleidung im Wert von rund 500 Euro zur Verfügung stellen.

