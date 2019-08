Gesamte Verwaltung muss mitziehen

Lauda-Königshofen.Die CDU-Fraktion im Gemeinderat will auch im kommenden Jahr den von ihr angestoßenen WLAN-Ausbau in den Stadtteilen fortsetzen, wie Fraktionsvorsitzender Marco Hess am Rande der Abgabe der Haushaltsvorschläge der Fraktion in einer Sitzung mitteilte.

Antrag für Haushalt

Deshalb habe die Fraktion beschlossen und für das Haushaltsjahr 2020 beantragt, den Ausbau in Oberlauda (Schule/KJC) sowie in Heckfeld (altes Rathaus) fortzusetzen, so Hess. „Beide Standorte eignen sich nach unserer Auffassung gut und werden von der Bevölkerung bzw. der Jugend auch gut besucht“, so die Stadträte Dominik Martin und Fabian Bayer.

Stärkung der Demokratie

Ferner will die Fraktion im kommenden Jahr die Umsetzung der BürgerApp Lauda-Königshofen auf den Weg bringen.

Man sehe darin eine Stärkung der kommunalen Demokratie, eine bessere Einbindung der Bevölkerung und verknüpft mit einem Ratsinformationssystem viele Synergieeffekte.

Der Antrag der Fraktion wurde im Mai eingereicht, eine Zwischeninfo der Verwaltung mit ersten Möglichkeiten, wie eine Ausgestaltung aussehen könnte, erfolgte im August.

Gemeinderat informieren

Die CDU-Fraktion möchte, dass der gesamte Gemeinderat Lauda-königshofen umfangreich über den Antrag informiert wird und anschließend der Antrag entsprechend abgestimmt wird.

Natürlich müsse bei einer Umstellung die gesamte Verwaltung mitziehen, wie Hess betonte. Aber „Digitalisierung ist die Mega-Aufgabe, auch bei uns.“

Regelmäßige Stadtteil-Besuche

Im September wird die Fraktion beginnen, wieder alle Stadtteile in regelmäßigen Abständen zu besuchen, wie auch bereits schon in den letzten Jahren.

So wolle man auch künftig den Dialog mit der Bürgerschaft fortsetzen, Projekte und Maßnahmen vor Ort sichten und notwendige Schritte in die Wege leiten. cdu

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019