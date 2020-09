Gerüstet für digitale Zukunft

Für die digitale Zukunft der Grundschule Süd stellte der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen 13 500 Euro zur Verfügung.

Lauda-Königshofen. Die Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen war kurz, der Diskussionsbedarf der Mitglieder jedoch groß. Ihnen liegt die digitale Ausstattung aller Schulen im Stadtgebiet am Herzen, damit alle Schüler die gleichen Voraussetzungen haben. In der Corona-Krise habe sich gezeigt, so die Ausschussmitglieder, dass Nachrüstbedarf an den Bildungseinrichtungen bestehe.

Martin Bethäuser erläuterte dem Gremium die Notwendigkeit der überplanmäßigen Ausgaben für die Grundschule Süd. Bereits im Sommer waren Kabel eingezogen worden, nun muss noch ein Server ein- und die Wlan-Versorgung des Schulhauses aufgebaut werden. Der Server wird gemeinsam mit dem benachbarten SBBZ genutzt, so dass sich die Kosten dafür auch auf beide Haushaltsstellen verteilten.

Bethäuser sprach von rund 13 500 Euro für Hardware und Inbetriebnahme, rund 4500 Euro seien anteilig für den Server. Die Maßnahme sehe auch die Anbindung des Containergebäudes vor. Die Servergelder für das SBBZ hatten die Gemeinderäte schon vor der Sommerpause zur Verfügung gestellt. 80 Prozent der Kosten übernehme der Bund, die restlichen 20 Prozent seien als Landesförderung eingegangen, machte der Mitarbeiter der Stadt deutlich.

Gemeinderat Herbert Bieber sah die Investition als nötig an, fragte sich allerdings, ob aufgrund der enormen Kosten überhaupt schon eine digitale Infrastruktur vorhanden gewesen sei. Hubert Segeritz sprach sich dafür aus, dass alle Schulen die gleichen Grundvoraussetzungen haben müssen. Ins gleiche Horn stieß Andreas Schäffner, der nach dem Stand der Nachrüstung an der Grundschule in Gerlachsheim fragte.

Bethäuser machte deutlich, dass bisher in den Grundschulen kaum Infrastruktur für digitales Lernen vorhanden gewesen sei. Dies werde nun sukzessive nachgeholt. Die weiterführenden Schulen seien besser ausgestattet gewesen, aber jahrelang seien auch hier Investitionen in diesem Bereich unterblieben, weil man auf Gelder gewartet habe. „Und die fließen jetzt.“ Auch der Stadt sei wichtig, dass alle Schulen die entsprechende Ausstattung erhielten, so Bethäuser.

In Gerlachsheim müssen Eltern und Grundschüler allerdings noch auf die digitale Zukunft des Lernens warten. Die Mittel für die Verkabelung seien eingeplant, man bräuchte nur noch einen Handwerker zum Einbau. Dies sei aber nur in den Ferien möglich, weil man in die Bausubstanz eingreifen muss, wurde betont.

Von den Landesmitteln für mobile Endgeräte, die Gemeinderat Dominik Martin ins Spiel brachte, hätten die Schulen schon umfangreich Gebrauch gemacht, erklärte Bethäuser. Dafür seien beispielsweise Laptops als Leihgeräte für Schüler angeschafft worden.

Bis Ende April 2022 hat man Zeit, die Gelder abzurufen, wie auf Nachfrage von Siegfried Neumann deutlich wurde. „Das meiste ist bereits angestoßen“, machte Bethäuser klar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020