Gerlachsheimer für Kontrollen

Lauda-Königshofen.Die Anwohner der Würzburger Straße in Gerlachsheim freuen sich über die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer, wie sie bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag betonten. Anfang Oktober trat die Regelung in Kraft, seit Anfang November hängen die Schilder. Doch wird ihre Freude getrübt, weil sich nur eine geringe Zahl Auto- und Lkw-Fahrer daran halte, betonten sie. Daher baten sie Bürgermeister Dr. Lukas Braun, Geschwindigkeitsmessgeräte aufzustellen, um den Verkehrsteilnehmern durch einen Smiley zu signalisieren, ob sie sich an die Begrenzung halten. In einer zweiten Phase würden auch Kontrollen durch die Polizei unumgänglich, finden sie. „Die Tempo-30-Regelung ist hoffentlich eine große Hilfe und wird zur Verkehrsberuhigung und zur Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer beitragen“, hoffte der Anwohner auch mit Blick auf den Bau der geplanten „Abfallaufbereitungsanlage“.

Angeregt wurde auch eine Behelfsbrücke, um den Verkehr durch den Ort aufgrund des Neubaus der Grünbachbrücke ab 2022 zu reduzieren.

Der Bürgermeister sagte den Anwohnern zu, sich darum zu kümmern. Und er bekräftigte einmal mehr, dass man weiterhin nach Alternativstandorten für die Aufbereitungsanlage der Firma Konrad suche. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020