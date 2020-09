Genussvolle Weinwanderung

Beckstein.Aufgrund der großen Nachfrage veranstalten die Becksteiner Winzer an zwei Terminen im Herbst die genussvolle und familienfreundliche Wanderung durch die Weinberge rund um Beckstein: am Sonntag, 27. September, und am Sonntag, 4. Oktober.

Beginn ist jeweils um 14 Uhr vor der Vinothek der Becksteiner Weinwelt. Nach Begrüßung durch Weingästeführer Michael Spies begeben sich die Gäste auf eine informative und genussvolle Reise durch die herbstliche Natur. Unterwegs dürfen Trauben genascht werden, mit dem Refraktometer wird die Qualität der Trauben gemessen. Dabei erfahren die Gäste viel Wissenswertes zur Region und rund um das Thema Wein. Ein besonderes Erlebnis ist das Picknick unter freiem Himmel.

Die Veranstaltung findet im Freien statt. Im Kostenbeitrag sind die Moderation, alle Getränke und Speisen enthalten. Eine Anmeldung unter Telefon 09343/50028 ist erforderlich, da es eine begrenzte Teilnehmerzahl ist. Die zum Zeitpunkt geltenden Hygienebestimmungen werden eingehalten.

