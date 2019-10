Beckstein.Die Becksteiner Winzer veranstalteten am Sonntag ihre genussvolle Weinwanderung. Mit zahlreichen Gästen begab sich Michael Spies auf einen informativen sowie genussvollen Rundgang durch das Gewann Geisberg in Beckstein. Nach einem Sektempfang vor der Becksteiner Wein-Welt bewegte sich die Gruppe Richtung Weinberge. An mehreren Stationen erklärte der Gästeführer fachkundig die Arbeitsschritte an den Reben, die Merkmale der Region und die Qualität der Trauben. Höhepunkt war eine Öchslemessung an der Rebsorte Grauburgunder.

Unterwegs gab es natürlich die ein oder andere Kostprobe. Der Abschluss, bei Vesper und Wein, fand am „neuen“ Gipfelkreuz am Geisberg statt. Die gute Stimmung und Petrus trugen zum Erfolg dieser Veranstaltung bei, so dass die Wanderung auch wieder im nächsten Jahr stattfinden wird.

