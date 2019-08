Genug Zeit zum Nachdenken und um neue Impulse erhalten

Messelhausen.Wer Kirche sagt, meint ganz häufig entweder das große Ganze, zum Beispiel den Vatikan, oder die Personen, die in erster Reihe stehen: die Priester und eventuell noch die Hauptamtlichen, Gemeinde- und Pastoralreferenten. Sie allein könnten ihren Dienst nicht verrichten, wenn sie nicht viele andere hinter sich hätten: Ehren- und Nebenamtliche. Ohne sie würde in einer Pfarrei oder Seelsorgeeinheit nichts laufen. Deswegen wird hier mal ein Blick hinter die Kulissen geworfen – am Beispiel des Augustinuswegsamstags.

Jedes Jahr am letzten Samstag der Sommerferien machen sich Menschen aus der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen auf den Weg. Sie gehen miteinander auf dem Augustinusweg, der verschiedene Orte miteinander verbindet und auf dem es immer wieder Stellen gibt, an denen angehalten wird. Schilder mit Aussprüchen des heiligen Augustinus von Hippo sind darauf zu lesen.

Initiiert wurde dieser Weg von den Augustinern, die lange Jahre ein Kloster in Messelhausen bewohnten und die Seelsorge dort und in den umliegenden Ortschaften übernahmen.

Auch nach dem Weggang der Augustiner behielt der Augustinus-Weg weiterhin seine Bedeutung. Mittlerweile kümmert sich der „Verein der Freunde des Augustinuswegs“ um die Erhaltung und Belebung der insgesamt vier Wege, die alle unter einem anderen Motto stehen und mit unterschiedlichen Farben markiert sind.

Die Strecke am „Augustinuswegsamstag“ ist meist eine Kombination aus unterschiedlichen Teilstrecken und endet in aller Regel in Oberbalbach. Dort gibt es am Ortsrand einen festen Altar im Freien, wo zum Abschluss ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert wird.

Vorbereitung läuft

Doch bevor es soweit ist, ist einiges an Vorbereitung zu leisten. Bereits im April findet ein erstes Treffen des Vorbereitungsteams statt. Es besteht aus vier bis fünf Personen, in diesem Jahr aus Bärbel Frank-Wohlgemuth, Mike Noorlander, Peter Renner und Anita Spinner. Von hauptamtlicher Seite steht Pastoralreferentin Mechthild Prause als Unterstützung zur Verfügung.

Ein Thema wird überlegt, der Weg mit den Stationen geplant und die Stationen verteilt. Jede und jeder aus dem Kreis bringt sich mit den eigenen Überlegungen ein und gibt den übernommenen Stationen sein eigenes Gepräge. Das kann von der Vorstellungsrunde mit einem Stück Schokolade über das Basteln kleiner Kreuze oder einer kurzen Zeit des Schweigens gehen. Jedes Jahr ist anders.

Aber es geht bei diesem gemeinsamen Gehen des Weges nicht nur um die geistliche Erfahrung. Es geht auch darum, miteinander in ein neues Schul- und Arbeitsjahr zu starten und sich der Gemeinschaft zu vergewissern, die miteinander unterwegs ist – auch im übertragenen Sinn: Kirche ist nicht nur Kirche vor Ort. Sie ist auch Volk Gottes unterwegs, wie es das zweite Vatikanische Konzil beschreibt. Miteinander sind die Gläubigen unterwegs auf ihr Ziel zu: Gott.

Und sie sind mit ihm unterwegs. Die Gläubigen – das schließt alle ein: Jene, die ein Amt innehaben, jene, die sich in den Dienst der Kirche gestellt haben als Ordensleute oder Hauptamtliche, vor allem aber jene, die aufgrund von Taufe und Firmung zur Kirche dazu gehören.

Teilstrecken sind möglich

Aufgerufen zum „Augstinuswegsamstag“ sind alle, die Interesse haben. Der nächste „Augustinuswegsamstag“ der Seelsorgeeinheit findet statt am 7. September. Um 10 Uhr ist Abmarsch an der Kirche in Deubach. Es besteht auch die Möglichkeit, erst später in Messelhausen oder Oberbalbach mit einzusteigen und so nur einen Teil der Strecke mitzugehen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019