Genug Zeit, um in alten Erinnerungen zu schwelgen

Lauda.Bei dem schon zu Beginn des Schuljahres angekündigten Abend der Abiturienten des Martin-Schleyer-Gymnasiums Lauda in der Stadthalle schwelgten alle Jahrgänge seit der Schulgründung vor 50 Jahren in Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit. Auch einige (ehemalige) Lehrer des MSG hatten den Weg nach Lauda gefunden, um sich mit ehemaligen Schülern austauschen zu können. Eine anfangs parallel laufende Diashow mit Bildern aus der Geschichte der Schule beziehungsweise der vielen Schüleraktivitäten der vergangenen Jahrzehnte visualisierte diese Erinnerungen.

Gelegenheit des Wiedersehens

Viele Jahrgänge, vor allem die älteren, nutzten die gute Gelegenheit des Wiedersehens. Wie Schulleiter Dr. Gernert in seiner Begrüßung der ehemaligen Abiturienten und Kollegen darlegte, sei die häufig emotionale Bindung zur Schule noch Jahre später zu erkennen, anders als zum Arbeitsplatz, wenn etwa „Erlebnisse auf Studienfahrten oder Erfahrungen mit Lehrkräften“ zur Sprache kämen.

Die Vielzahl der Jubiläumsfeierlichkeiten seit dem großen Festakt im Herbst, die er in einer kurzen Aufzählung erwähnte, sei ein Hinweis auf die bis zum heutigen Tag intakte und vitale Schulgemeinschaft des MSG.

Sein Dank ging dann auch an den ehemaligen Kollegen und Bigbandleiter Peter Leicht. Dieser bot in Vertretung von H. Ketterl ein „kleines Bigbandkonzert“ mit neun Titeln, darunter etwa eine der bekanntesten Songs von Stevie Wonder, „Don’t You Worry ‘Bout A Thing“.

Mathelehrer Andreas Roser, in der Rolle des überaus unterhaltsamen Moderators, sah darin nicht nur die Verbundenheit von Leicht zur Schule, sondern noch mehr die zu den ehemaligen Schülern. Diese Verbundenheit dürfte auch das Movens für den professionellen Auftritt der ehemaligen Musiklehrerin des MSG, Antonia Bott, gewesen sein. Zusammen mit Zorana Memedovic und Birgit Pläcking, einem inzwischen weit über Stuttgart hinaus bekannten Gesangstrio mit dem klingenden Namen „Vocal Deluxe“, gelang es ihr, die Laudemer – für sie so was wie die Italiener Baden-Württembergs – mit Gesang und Kabarett in Stimmung zu bringen. Ein Abend, der allein deshalb so schnell nicht vergessen werden dürfte.

Mit einem tollen Schulfest präsentierte sich das MSG am nächsten Tag, beim sehr gut besuchten „Tag der offenen Tür“, als Ort der Begegnung – dem Leitbild gemäß als „Lebensraum, in den sich jeder mit seinen besonderen Fähigkeiten und Bedürfnissen einbringt“.

An diesem Tag gab es Angebote für alle Altersgruppen beziehungsweise für (fast) alle Interessen. Viele dieser Angebote waren aus den Projekten der vorangegangenen drei Projekttage erwachsen: „Freundschaftsbänder knüpfen“ und „Jüdisches Leben im Taubertal“ als ganz konkrete Umsetzung des Titels „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, Salon international und Salon de thé mit Hinweis auf den Schüleraustausch mit dem französischen Laval, Verkauf von selbst hergestellten und heute wieder brandaktuellen Batik-Produkten, Fotoausstellung „Perspektiven am MSG“ und „Bewegung im Schwarzlicht“ als Aspekte des Projekts „Fototechniken“, Kreativworkshop „Wahrnehmung“, Vorführung selbst erstellter Hörspiele, Geocaching in der Umgebung der Schule, Tutorial Reifenwechsel durch die Mountain-Biker, Spielen im eigens eingerichteten Escape-Room, das Musical „Die Traum-Schule“ der Unterstufe, Szenische Lesungen zu „Goethe und die Frauen“ der „Weimar-Fahrer“ und vieles mehr.

Dazu kamen einige Ausstellungen und Mitmach-Möglichkeiten zu AGs, Projekten, (Seminar-)Kursen und Wettbewerben des Gymnasiums, unter anderem Erste-Hilfe-AG, Imker-AG, Schülerzeitung des MSG, Sozialpraktikum, Seminarkurs „Reformation“, Buch-Projekt „Watched“ des Literaturkurses, preisgekrönter Comic zum Ersten Weltkrieg beim ersten deutsch-französischen Comic-Wettbewerb für Schüler des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Aufgrund des Jubiläums der Schule standen natürlich auch diese Jahre im Blick, etwa mit Ausstellungen zu den 68ern im Main-Tauber-Kreis, der Musik der 68er, zur Technik vor 50 Jahren oder aber auch mit Vorführungen wie „Wir tanzen durch 50 Jahre“.

Für das Schulfest und die Nachwelt im Film festgehalten wurde dies alles von der „Kast“-Produktionsfirma mit vielen begabten jungen Kameramännern und -frauen.

Schon jetzt bleiben wunderschöne Erinnerungen, aber spätestens beim 100. Schuljubiläum dürfte sich der Blick zurück auf dieses sehr gelungene Schulfest gegen Ende des Jubiläumsjahres „50 Jahre MSG“ lohnen. msg/adh

