Generationswechsel jetzt eingeleitet

Gerlachsheim.Der langjährige Gerlachsheimer Standortleiter der Firma Konrad Bau, Robert Himmel, geht Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand. Zum 1. Juli wurde nun der Wechsel in der Standortleitung vollzogen.

Neuer Standortleiter

Stefan Laufer wird als Prokurist und Standortleiter benannt. Siegmar Scherer unterstützt als stellvertretender Standortleiter und zweiter Prokurist die Geschäfte des größten Standorts der Wegbereiter-Gruppe. Gemeinsam mit Geschäftsführer Eberhard Köhler tragen sie die Gesamtverantwortung von Konrad Bau.

Robert Himmel wird bis Anfang 2021 seine Nachfolger aktiv unterstützen. Die 175 Fachkräfte der Firma Konrad Bau erwirtschaftete 2019 34 Millionen Umsatz.

Projekte des Tief- und Straßenbaus in der Region Nord-Württemberg und Nord-Baden werden qualitätsüberwacht erstellt. Begeisterte Kunden ist das Ziel der engagierten Mitarbeiter. In zehn Ausbildungsberufen werden junge Menschen mit dem Expertenwissen vertraut gemacht. Digitale Daten werden vom Plan bis an den Baggerzahn übertragen. Die Wegbereiter bewegen ständig große Massen und gestalten das Gelände mit einer Genauigkeit von plus/minus einem Zentimeter. pm

