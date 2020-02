Gemeinsam Zukunft gestalten

Oberbalbach.„Gemeinsam für die Zukunft – Entwicklung von Projekten zur Stärkung der Beziehungen“ lautet das Motto eines Generationenworkshops am Samstag, 29. Februar, ab 13.30 Uhr in Oberbalbach. Veranstalter ist der Ortschaftsrat in Kooperation mit der FamilienForschung Baden-Württemberg des Statistischen Landesamts. Gemeinsam sollen Projektideen für die zukünftige Entwicklung Oberbalbachs kreiert und präsentiert werden.

„Wie sieht unsere Zukunft in Oberbalbach aus?“: Zu den Themen „Zerreiben sich die Jungen in ihrer immer schneller werdenden Lebenswelt zwischen Schule, Ausbildung und Beruf, während die Älteren alleine zu Hausen auf dem Sofa sitzen?“, „Leben wir nur nebeneinander her und haben einfach keine Zeit mehr füreinander?“, „Gelingt es, dass junge und ältere Menschen in Oberbalbach zusammenfinden, gemeinsam ihre Zukunft zu gestalten sowie Ideen und Projekte entstehen zu lassen?“ wird diskutiert.

Diese Fragen stehen im wesentlichen Mittelpunkt des Generationenworkshops für Jung und Alt. „Ziel ist es, einander zuzuhören und gemeinsam Ideen für die Zukunft in Oberbalbach zu entwickeln“, unterstreichen Ortsvorsteherin Monika Noorlander und Ortschaftsrätin Carolin Ernst stellvertretend für den gesamten Ortschaftsrat sowie die weiteren Organisatoren und Veranstalter.

Begegnung ermöglichen

„Wir wollen die Begegnungen zwischen den Generationen ermöglichen, um einander besser kennen zu lernen sowie in diesem Rahmen gemeinsame Lösungsansätze für das generationenübergreifende Zusammenleben im Ort zu suchen“, heben sie hervor. Daraus sollen konkrete Projektideen entstehen, die im weiteren Vorgehen gemeinsam umgesetzt werden sollen.

Willkommen sind alle Interessenten, vor allem jedoch junge Menschen „13 Plus“ und ältere Bürger ab etwa 60 Jahre. Projektergebnisse vergangener Workshops, die seit 2014 in diesem Kontext durchgeführt werden, seien in anderen Dörfern und Kommunen beispielsweise Generationengärtnern, Kochkurse, Entwicklung eines Begegnungsplatzes im Dorf sowie viele weitere interessante Projekte.

Der Generationenworkshop am Samstag in der Turn- und Festhalle in Oberbalbach startet um 13.30 Uhr mit einer Begrüßung durch die Ortsvorsteherin, gefolgt von einem Initialvortrag zu den Themen „Der demografische Wandel in Lauda-Königshofen/Oberbalbach – was will der Generationenworkshop erreichen“. Referent ist Konstantin Proske von der FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt. „Was wünschen wir uns für Oberbalbach“ ist Titel einer ersten Arbeitsphase ab 14.30 Uhr. Nach einer Pause folgt um 16 Uhr der zweite Arbeitsabschnitt, der „Aus Ideen werden Projekte“ als Zielsetzung beinhaltet. Ab 17.30 Uhr erfolgt eine Vorstellung der Ideen und Ergebnisse, bevor der Workshop um 18 Uhr mit einem Imbiss gemeinsam abgeschlossen wird.

„Mitzubringen sind Neugierde auf die Mitmenschen und Spaß mit, die eigene Zukunft im Dorf in die Hand zu nehmen“, betont das Organisatorenteam. Für Verpflegung und alles Weitere ist gesorgt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei Carolin Ernst, Telefon 0151 / 4237 5460, oder Monika Noorlander, Telefon 0151 / 5612 4325, erforderlich. Die Mitmachenden erhalten eine Teilnahmebescheinigung. pdw

