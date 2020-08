Gelungener Start für die TSG

Lauda.Einen gelungenen Start in die Mixed-Runde des Badischen Tennisverbandes hat die TSG TC RW Lauda, TSV Assamstadt, TC Grünsfeld zu verzeichnen.

In der Bezirksklasse in einer Gruppe mit DJK Unterbalbach, TC Umpfertal und TC RW Mudau wird eine Hin- und Rückrunde gespielt, so dass für jede Mannschaft sechs Begegnungen anstehen.

Im ersten Spiel dieser Runde traf die TSG im Teilungstal in Lauda auf die Tennissportler des TC Umpfertal, die durchaus zu überzeugen wussten. Bei den Herren siegten die Gästespieler Dennis Grünewald gegen Holger Frank 6:2, 6:4, Markus Kospach gegen Simon Lukas 6:1, 6:3 und Marcel Schweer im Match-TieBreak gegen Timo Schneider 4:6, 6:0, 10:5.

Geballte Frauenpower

Nur mit der geballten Frauenpower von Heike Naber und den Töchtern Rosalie und Florin war es möglich, diesen Rückstand auszugleichen, so dass es nach den Einzelbegegnungen unentschieden 3:3 stand.

In den Doppeln sah man wirklich gutes Tennis, das auch die Zuschauer auf der Terrasse begeistern konnte. Timo Schneider und Rosalie Naber gewannen 6:1, 6:1. Jakob Naumann und Heike Naber siegten ebenfalls 6:1, 6:1 und Martin Pradel an der Seite von Andrea Wobser/Krohmer spielten 6:0, 6:1.

Mit diesem Endstand von 6:3 geht es am nächsten Wochenende nach Mudau, um von dort die Punkte mit nach Lauda zu nehmen. dido

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020