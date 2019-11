Gelungene Wiedereröffnung

Lauda-Königshofen.In einem völlig neuen Gewand präsentiert sich seit Donnerstag der Edeka Markt von Jochen Tischer (rechts) nach dem Umbau in der Badstraße 56 in Lauda. Aus diesem feierlichen Anlass überbrachte Bürgermeister Thomas Maertens die besten Glückwünsche zur Eröffnung. Diesen Glückwünschen schloss sich spontan auch der Rektor der benachbarten Josef-Schmitt-Realschule sowie Stadtrat, Jochen Groß, an, der sich ebenfalls von der gelungenen Modernisierung überzeugte. Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.11.2019