Geistliche Werke im Repertoire

Oberlauda/Schönfeld.Der Chor „Inselmut“ unter der Leitung von Joschka Nehls freut sich auf die Besucher seiner geistlichen Chorkonzerte „In Saecula Saeculorum“. Am Wochenende 14./15. März wird das neue Programm in den Kirchen von Schönfeld und Oberlauda zu hören sein.

Der Chor singt unter anderem a-cappella-Werke von Schütz, Bach, Mozart, Bruckner, Rheinberger, Gjeilo und Miskinis. Vertraute Klänge und erfrischende Kompositionen neuerer Zeit aus dem unerschöpflichen Fundus sakraler Chormusik. Ergänzt wird das Konzert mit Orgelmusik, gespielt von Elisabeth Maruschke.

Unter neuer Leitung

Seit Juni 2019 probt der Chor „Inselmut“ nun unter neuer Leitung und profitiert von der Chorerfahrung des Chorleiters.

Gegründet 1994, haben sich bei regelmäßigen Chorwochenenden und zahlreichen weltlichen sowie geistlichen Konzerten die Erfahrung und der Anspruch bei Inselmut ebenso erweitert.

So durften die Sänger sich in den vergangenen Jahren bereits dreimal über die Badische Chorprämie freuen, die vom Badischen Chorverband für herrausragende Konzerte verliehen wird.

Joschka Nehls, geboren 1995 in Erlangen, ist ehemaliger Sänger des Windsbacher Knabenchores und aktuell unter anderem Sänger von „Sonat Vox“.

Seit dem Wintersemester 2017 studiert er Dirigieren mit dem Hauptfach Chorleitung bei Professor Jörg Straube an der Hochschule für Musik in Würzburg.

Er leitet einige Chöre, singt in verschiedenen Ensembles und erhielt mehrere Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Masterstudium Dirigieren

Elisabeth Maruschke ist seit 2018 im Masterstudium Dirigieren, Schwerpunkt Chorleitung, bei Professor Jörg Straube. Zuvor hat sie von 2013 bis 2018 Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Weimar studiert und mit dem A-Examen abgeschlossen. Seit ihrer Kindheit spielt sie Klavier und Orgel und übernahm bereits Organistendienste. Neben ihrem Studium leitete sie Projektchöre und arbeitete beim Domchor und dem Kinder-und Jugenchor in Erfurter Dom mit. In Würzburg ist sie ebenso als Organistin tätig, dazu kommen Korrepitation und Hospitation bei Würzburger Chören.

