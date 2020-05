Gegen einen Baum geprallt

Lauda-Königshofen.Einen Sachschaden von etwa 7000 Euro verursachte ein 40-Jähriger am Sonntagmittag, als er mit seinem Opel in Lauda zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen einen Baum prallte. Der Mann wollte mit seinem PKW gegen 13 Uhr von der Straße „Marktplatz“ in die Juliusstraße einbiegen. Das Fahrmanöver endete nicht auf der Juliusstraße, stattdessen kollidierte der Wagen frontal mit einem Verkehrsschild und dann mit einem Baum.

Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende 40-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde gleich eine Blutprobe genommen. Sein Führerschein wurde von den Polizisten beschlagnahmt. Der 40-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.05.2020