Gefahrenstellen im Visier

Unterbalbach.Kurz nach ihrer Gründung traf sich die ADFC-Gruppe Main-Tauber (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) schon zu ihrer ersten Ausfahrt. Auf der ersten Versammlung in Unterbalbach hatte man verschiedene Probleme für Alltagsradler im Main-Tauber-Kreis diskutiert; Probleme wurden zunächst vor allem in Bad Mergentheim, Lauda und Grünsfeld gesehen.

Probleme in Bad Mergentheim

Die Anwesenden beschlossen, sich zunächst mit den dringendsten Anliegen zu beschäftigen. Diese wurden überwiegend in Bad Mergentheim gesehen, da die Stadt eine gute Infrastruktur für Kraftfahrzeuge aufweist, aber dadurch bedingt auch etliche Lücken und Gefahrenstellen im Radwegnetz.

Die Tour wurde von Stadtrat Thomas Tuschhoff, Initiator des Arbeitskreises Fahrradfreundliches Bad Mergentheim, begleitet und führte am Johannessteg vorbei, der als Bestandteil des 5-Sterne-Radwegs „Liebliches Taubertal“ auf Drängen des ADFC verbreitert werden soll. Für Alltagsradler positiv ist der Plan, eine Fahrradstraße als Ring um die Altstadt auszuweisen.

Allerdings bestehen zahlreiche Schwachstellen und Gefahrenpunkte, wenn man per Rad auf diesen Ring gelangen möchte. Radler, die beispielsweise auf dem breiten Radweg von Igersheim kommen, sehen sich an der Einmündung Kapuzinerstraße plötzlich mit einem kombinierten Fuß-/Radweg konfrontiert, bevor sie die Straße überqueren und in die Türkengasse einbiegen können.

Des Weiteren ist die einzig praktische Unterführung ins Weberdorf und vor allem ins Schulzentrum für den Radverkehr nicht freigegeben, was viele dazu bringt, verkehrswidrig radelnd die Unterführung zu nutzen oder einen gefährlicheren Weg zu nehmen.

Parallel zur Herrenwiesenstraße wäre hingegen noch richtig Platz für den Radverkehr. Hier soll jedoch im Zuge der Landesgartenschau gebaut werden, so dass später auch Wohnraum entstehen kann. In einem Gesamtkonzept sollte hier ein Radweg weiterhin bestehen bleiben, fanden die Teilnehmer. Gleichzeitig könnte eine direkte Radwegverbindung zum Mittelstandszentrum und zum Bahnhof geschaffen werden, der sowohl für Touristen als auch für Alltagsradler eine große Rolle spielt.

Die ADFC-Gruppe Main-Tauber wird sich in regelmäßigen Abständen treffen und auch weitere Problemstellen im Landkreis abradeln und auf deren Beseitigung drängen.

Donnerstag, 16.07.2020