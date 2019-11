Gedenken in unruhiger Zeit

Lauda-Königshofen.Ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Kultur sind die Gedenktage an die Verstorbenen, denen an Allerheiligen, dem Totensonntag und vor allem dem Volkstrauertag gedacht wird.

Es sind ganz besonders die Opfer der unseligen Kriege „im Kampf um das Vaterland“, die in Erinnerung gerufen werden, doch auch den Tausenden Toten, Verletzten und Heimatlosen der aktuellen Kriegsereignisse gilt das Gedenken und die Anteilnahme.

Angesichts der kriegerischen Zustände in der Welt werden Erinnerung und damit Aufmerksamkeit für die Entwicklung im eigenen Umfeld zunehmend wichtig. Auch in diesem Jahr wird der Heimat- und Kulturverein Lauda (HKV) zusammen mit dem VDK Lauda und der Reservistenkameradschaft Lauda am Sonntag, dem 17. November um 14 Uhr das Totengedenken am Volkstrauertag auf dem „Alten Friedhof“ in Lauda gestalten. Die Gedenkrede zum Volkstrauertag hält Bürgermeister Thomas Maertens.

Musikalische Umrahmung

Für die musikalische Mitwirkung konnte in diesem Jahr neben der Musikkapelle Oberlauda auch der gemischte Chor unter Leitung von Christian Abelein gewonnen werden.

Traditionsgemäß wird die Nationalhymne die Gedenkfeier, zu der die Initiatoren auf großen Zuspruch seitens der Bevölkerung hoffen, beschließen. irg

