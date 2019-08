Geburtstagsgäste erlebten eine tolle Feier

Unterbalbach.Jede Menge Attraktionen, Angebote und Aktionen gab es beim großen Festwochenende zum 800-Jahr-Jubiläum von Unterbalbach.

Gestartet wurde das Festwochenende am Samstag pünktlich um 12.19 Uhr – in Anlehnung an die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes „Ballenbach“ – bei einem Umzug mit dem Fanfarenzug „Fränkische Herolde Unterschüpf“. Dem Eröffnungszug von der Balbachhalle zum Festplatz am Sport- und Freizeitgelände schlossen sich zahlreiche Gruppierungen und Bürger an. Danach erfolgten auf der Festbühne eine offizielle Eröffnungszeremonie sowie ein Bieranstich unter anderem mit Bürgermeister Thomas Maertens, Bürgermeisterin Valeria Tirk aus Unterbalbachs ungarischer Partnergemeinde Rátka, Ortsvorsteher Andreas Buchmann und Moderator Harald Rudelgass, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Unterbalbach. Nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene beteiligten sich mit viel Spaß an einem Wettbewerb, bei dem ebenfalls zur Festeröffnung unzählige gelbe und blaue Luftballons mit der Aufschrift „800 Jahre Unterbalbach“ gen Himmel losgelassen wurden.

Tagsüber fand unter anderem ein Beachvolleyball-Turnier mit vielen Teams statt. Zudem lud der Schützenverein Edelfingen dazu ein, unter fachkundiger Anleitung Bogen- und Armbrustschießen auszuprobieren. Am frühen Nachmittag gestaltete eine Schwarzwald-Tanzgruppe aus Rátka mit zwei Sängerinnen das Programm auf der Festbühne mit mitreißenden Darbietungen.

Nach der abendlichen Premiere des Theaterstücks „Die brennende Burg“ (siehe Bericht oben) präsentierte am späteren Abend das Duo „Fairy Elements“ eine begeisternde und faszinierende Feuershoweinlage, bevor anschließend bis in die tiefe Nacht hinein eine Party mit DJ Slickyy und Barbetrieb den ersten Tag des Festwochenendes abrundete.

Am Sonntag gab es erneut viele Attraktionen und Angebote. Als weiterer und abschließender Höhepunkt stand abends eine zweite Aufführung des Theaterstücks „Die brennende Burg“ auf dem Programm.

Ein ausführlicher Bericht über das Festwochenende folgt in der Dienstagsausgabe. pdw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019